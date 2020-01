Gambie : la sous-nutrition infantile fait perdre chaque année 86 millions $ à l'économie nationale (rapport)

(Agence Ecofin) - La Gambie perd chaque année 86 millions $ en raison de la sous-alimentation des enfants. C’est ce qu’indique le rapport Cost of Hunger in Africa (COHA) co-réalisé par le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) et l’Union africaine (UA).

Cette situation est essentiellement imputée aux effets induits par la malnutrition des enfants dans le pays. D’après les experts, l'augmentation des coûts des soins de santé, des charges supplémentaires pour le système éducatif et la réduction de la productivité de la main-d'œuvre sont les principaux facteurs de cette perte représentant environ 5,1% du produit intérieur brut (PIB) de ce pays ouest-africain.

La Gambie, considérée comme l’un des pays les plus pauvres du continent africain, pourrait enregistrer des gains significatifs avec la poursuite des efforts réalisés ces dernières années, selon les auteurs du rapport. Ainsi, d’après le COHA, le pays pourrait économiser jusqu'à 104 millions $ d'ici 2030, si la prévalence du retard de croissance chez les enfants est réduite à 9,6 % et si l'insuffisance pondérale est réduite à 6 %.

« La nutrition est le fondement d'une vie meilleure, plus saine et plus riche, et l'investissement dans ce secteur est une étape nécessaire vers le développement durable », a à cet effet déclaré Wanja Kaaria, représentante du PAM en Gambie.

D’ici 2021, le pays espère réduire le retard de croissance à 12,5 %, l'émaciation à 5 % et l'insuffisance pondérale à 8,5 %.

Moutiou Adjibi Nourou