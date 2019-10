Côte d’Ivoire : le Japon fait un don de 39 millions $ pour le secteur de la santé

(Agence Ecofin) - Le Japon a accordé un don d’une valeur de 23 milliards FCFA (39 millions $) à la Côte d’Ivoire, en vue des travaux de construction des services de santé maternelle et infantile du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody à Abidjan.

La signature de l’accord de don a eu lieu le vendredi 26 octobre 2019 dans la capitale économique ivoirienne entre le ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Coulibaly, et Kojiro Fujino, représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale.

Ce appui financier qui entre dans le cadre du projet d’aménagement du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody a pour objectif d’améliorer les services de soins maternels et infantiles de l’établissement, par l’agrandissement de ses services d’obstétrique et de néonatalogie et la fourniture d’équipements.

Pour Fujino Kojiro, le projet aura un impact bénéfique pour le renforcement des capacités à tous les niveaux du système pyramidal, en passant par les structures sanitaires du niveau primaire, secondaire, et tertiaire. « Nous envisageons établir un modèle de système de référence de qualité en matière de santé maternelle et néonatale avec ce pôle mère-enfant, en associant la coopération technique ». a-t-il déclaré.

Ajoutant que cette signature marque la phase de démarrage et de mise en place des synergies existantes entre les différentes composantes du programme qui contribuera de manière effective à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale.

Ce don complémentaire constitue le deuxième pour la réalisation de ce projet, après la signature en mars dernier d’un premier accord de don d’une valeur de 630 millions FCFA (1,065 millions $).

André Chadrak