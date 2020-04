Rwanda : une enveloppe de 4 millions $ des Etats-Unis pour renforcer la lutte contre le Covid-19

(Agence Ecofin) - Les Etats-Unis ont accordé un appui financier d’un montant de 4 millions $ au Rwanda, en vue du renforcement de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L’information a été donnée, le 25 avril 2020, par l'ambassadeur de la fédération près le Rwanda, Peter Vrooman.

Selon les autorités américaines, 3 millions $ ont été versés au Centre Biomédical du Rwanda (RBC) par le Centre de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) des Etats-Unis. En plus de renforcer la capacité et la sécurité du laboratoire, ces fonds serviront aussi à dispenser une formation aux conseillers de santé dans les 30 districts.

Quant au reliquat, soit 1 milliard $, il vise à soutenir la lutte contre le covid-19 dans les camps de réfugiés du Rwanda.

Le dernier bilan de la pandémie au Rwanda fait état de 207 cas confirmés, dont 93 patients guéris et aucun décès.

André Chadrak