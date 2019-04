Côte d’Ivoire : le marocain Agentis décroche un contrat de 97 millions $ pour la construction et l’équipement d’hôpitaux publics

(Agence Ecofin) - Le spécialiste marocain de la distribution de dispositifs médicaux, paramédicaux et matériels de bloc opératoire, Agentis, vient de décrocher un contrat de 57 milliards FCFA (environ 97 millions $) pour la construction et l’équipement d’hôpitaux publics en Côte d’Ivoire.

Il s’agit notamment de la construction et de l’équipement de deux (2) Centres hospitaliers régionaux (CHR) dans les villes d’Aboisso (sud-est) et Adzopé (105 km au nord d’Abidjan).

Mais également de la construction de cinq (5) pôles de spécialité dans certains centres de santé existants, précisément dans les villes d’Abengourou (imagerie médicale), de Daoukro et de Séguéla (services d’urgence), de Toumodi (traumatologie) et de Bouna avec notamment un noyau chaud comprenant un laboratoire, un bloc opératoire, un service d’urgence, une maternité et une pédiatrie.

Les travaux de construction qui doivent démarrer immédiatement, s’étaleront officiellement sur une durée de 16 mois.

