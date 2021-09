Un milliardaire sud-afro-américain de la biotech veut produire du vaccin anti-Covid en masse en Afrique du Sud pour le continent

(Agence Ecofin) - Alors que les pays africains ont administré près des deux tiers de leurs stocks de vaccins, et que seulement moins de 0,5 % des 1,3 milliard d'habitants du continent ont été entièrement vaccinés, Patrick Soon-Shiong fait partie de ces “Africains” qui comptent remédier à ces inégalités entre continents, remises en évidence par la pandémie.

Patrick Soon-Shiong, un milliardaire - né en Afrique du Sud et d'origine chinoise - qui a fait fortune dans l’industrie biotechnologique, devrait annoncer jeudi prochain, en présence du président Cyril Ramaphosa, son plan de transfert de technologie en Afrique du Sud pour la fabrication en masse de vaccins contre le Covid-19.

ImmuntyBio - filiale du conglomérat NantWorks - dont il est copropriétaire a signé un accord avec The BioVac Institute, une société de vaccins sud-africaine soutenue par l'État, en vue d'établir des installations de production de vaccins dans le pays. Selon les informations, la compagnie californienne procède déjà à des essais de son vaccin en Afrique du Sud, et compte s’appuyer davantage sur des institutions de recherche locales. Des accords de collaboration ont été trouvés avec le Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle, le Conseil sud-africain pour la recherche médicale et le Centre pour la réponse aux épidémies et l'innovation, ainsi que trois universités locales.

Si l’entrepreneur californien a déjà débloqué un montant initial de 3 milliards de rands (214 millions de dollars) sous forme de dons pour aider son pays natal à transmettre la technologie des injections de vaccins Covid-19 et d'autres thérapies pouvant être exportées à travers le continent, il compte également sur des partenaires multilatéraux pour aider l’Afrique.

Continent où jusqu’à présent, il existe moins de 10 fabricants de vaccins dont la plupart se chargent du conditionnement et de l'étiquetage plutôt que de la fabrication. « Ils sont tellement fatigués de rester derrière la queue », a déclaré Soon-Shiong. « Vous avez besoin de votre propre autosuffisance pour être en mesure de contrôler votre propre destin », souligne-t-il.

« Il ne fait aucun doute qu'il existe un grand besoin non satisfait, il est maintenant temps de rassembler les ressources », avait déclaré le biotechnicien. « Nous devons nous adresser à des organismes comme la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce, et même à des entités aux États-Unis, pour leur dire qu'il est dans leur intérêt de contribuer à ce financement.»

Soon-Shiong qui a une valeur nette de 11 milliards de dollars selon le Bloomberg Billionaires Index, est né à Port-Elizabeth, récemment rebaptisé Gqeberha, et a obtenu son doctorat en médecine avant de partir d’Afrique du Sud. Il a fait fortune après avoir inventé le médicament anticancéreux Abraxane aux États-Unis et a vendu deux entreprises pour un montant total de 7,4 milliards de dollars. Il est également actionnaire de l'équipe de basket-ball des Los Angeles Lakers qu'il a rachetée à l'ancienne vedette Magic Johnson.

Fiacre E. Kakpo