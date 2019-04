Nigeria : le gestionnaire de déchet Wecyclers obtient 227 000 $ de la Fondation du roi Baudoin pour son développement

(Agence Ecofin) - La compagnie nigériane de gestion de déchets, Wecyclers, a obtenu un financement de 227 000 $ auprès de la King Baudoin Foundation dans le cadre de l’African Development Prize pour l’expansion de ses activités. Ce financement lui permettra de mieux développer ses activités afin d’étendre son impact sur le plan national et international.

D’ici 2100, l’Afrique abritera 5 des plus grandes villes au monde et Lagos où se trouve le siège de la compagnie, pourrait très bien devenir la plus grande ville au monde. Aujourd’hui, ses habitants produisent environ 15 000 tonnes de déchets solides dont seulement 40% sont collectés par la municipalité. C’est ce gap dans la collecte des déchets que Wecyclers se propose de combler. Elle s’appuie pour cela, sur des technologies telles que les SMS et les applications mobiles qui permettent la collecte des ordures et leur cession aux usines de recyclage.

« Nous sommes fiers de reconnaître le modèle très efficace de Wecyclers. Le comité indépendant de sélection l’a choisi parmi 244 candidatures pour son approche innovante et son engagement envers la communauté afin de transformer le recyclage en un vecteur économique pour les communautés en transformant les citoyens en agents de changement.», a affirmé Hervé Lisoir, de la King Baudouin Foundation.

La Fondation du roi Baudoin est une fondation indépendante et pluraliste qui a pour objectif, d’apporter des changements positifs dans la société et d’investir dans des projets et des individus capables d’inspirer les autres.

Gwladys Johnson Akinocho