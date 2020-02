L'Algérie enregistre le deuxième cas de coronavirus sur le continent africain

(Agence Ecofin) - Un deuxième cas de coronavirus vient d’être détecté sur le continent africain. L’Algérie a en effet annoncé mardi 25 février, un cas confirmé de coronavirus, le premier sur son sol depuis le début de l’épidémie.

« Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place au niveau national a permis de détecter deux (2) cas répondant à la définition du cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires et notion de voyage d’une zone de circulation du coronavirus Covid-19) », a indiqué le ministère de la Santé, cité par l’APS. Et d’ajouter : « les deux cas suspects de nationalité italienne, âgés de 55 et 61 ans, présentant tous deux une comorbidité ont été pris en charge conformément aux directives nationales ». Parmi ces deux cas, une seule personne, arrivée en Algérie le 17 février dernier, a été confirmée positive au test.

Jusqu’ici, le seul cas de coronavirus enregistré en Afrique a été détecté en Egypte où un non-résident avait été confirmé positif le 14 février 2020. Dans un contexte d’expansion mondiale de l’épidémie, la capacité de riposte des pays africains, considérés comme mal équipés, inquiète de plus en plus l’OMS. D’après l’institution, l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les pays les plus à risque d’importation du Covid-19 en Afrique, en raison de la densité des échanges aériens avec les provinces chinoises contaminées et les autres pays où le virus a été détecté.

Rappelons que plus de 77 000 cas de coronavirus ont déjà été répertoriés depuis l’apparition du virus en décembre 2019, faisant plus de 2700 morts. Hormis la Chine, une trentaine d’Etats à travers le monde ont déjà été touchés.

Moutiou Adjibi Nourou

Lire aussi:

16/02/2020 - Coronavirus : l'Egypte confirme l'infection d'une personne sur son territoire, le premier cas en Afrique