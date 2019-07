RDC : la Banque mondiale va mobiliser 300 millions $ pour contrer l'épidémie d'Ebola

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale va mobiliser 300 millions $ pour contrer l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé l’institution dans un communiqué publié ce mercredi.

Le nouveau financement, sous forme de dons et de crédits, sera assuré en grande partie par l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale et son Mécanisme de réponse aux crises, conçu pour aider les pays à affronter des crises sévères et à se repositionner sur leur trajectoire de développement durable.

Ils s’ajouteront aux 100 millions de dollars décaissés par la Banque et le Mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie (PEF) en réponse à l’épidémie d’Ebola en cours en RDC depuis août 2018.

La nouvelle aide permettra de mettre en œuvre des programmes de rémunération en espèces du travail pour soutenir l’économie locale, de renforcer la capacité de résilience des populations touchées et de juguler la propagation de la maladie. Ceci, quelques jours seulement, après que l’OMS a fait de la crise Ebola en RDC, une urgence de santé publique de portée internationale.

« Les populations et les agents de santé qui se trouvent en première ligne face à cette épidémie ont urgemment besoin de recevoir davantage d’aide et de ressources de la part de la communauté internationale pour empêcher cette crise de s’aggraver à l’intérieur du pays et de se propager à travers les frontières », a à cet effet indiqué Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale.

Moutiou Adjibi Nourou