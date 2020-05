Covid-19 : le Gabon va mettre en service un laboratoire pouvant effectuer jusqu’à 10 000 tests par jour

(Agence Ecofin) - Le Gabon va mettre en service un nouveau laboratoire d’analyse dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Baptisé par le Président Ali Bongo Ondimba, du nom du Professeur Daniel Gahouma, un « symbole de l’excellence médicale » du pays, ce laboratoire ultramoderne implanté dans les locaux du palais des sports à Libreville a la capacité de réaliser 10 000 tests Covid-19 par jour.

Pierre angulaire de la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19, le laboratoire Pr. Daniel Gahouma va permettre ainsi permettre de multiplier par 60, la capacité de dépistage du pays depuis le déclenchement de la pandémie. De sorte à atteindre un objectif de 100 000 tests réalisés dans les 30 prochains jours, hissant la Gabon au rang des nations performantes en la matière, avec un taux de dépistage de 5% de la population.

De façon pratique, la stratégie de dépistage va s’articuler autour d’une quarantaine de sites dédiés répartis à travers le pays, vers lesquels les patients seront orientés selon leur profil sanitaire ou leur profession dans des sites dédiés.

Parmi ces sites dédiés, 3 centres hospitaliers universitaires (CHU) et 2 hôpitaux d’instruction des armées (HIA) accueilleront les personnels de santé, les cas suivis dans les structures hospitalières, et les cas de comorbidité.

A coté, 11 infirmeries militaires s’occuperont des prélèvements des membres des Forces de défense et de sécurité. Tandis que 12 hôpitaux et centres de santé privé se verront attribuer les prélèvements sur les cas suspects et les travailleurs indépendants. Enfin, 5 unités mobiles se concentreront sur des prélèvements sur les agents du secteur public, secteur privé, ainsi que du secteur informel.

L’objectif étant d’effectuer en moyenne 3500 tests par jour. Mais aussi de porter la capacité nationale de prise en charge des malades à 10 000 cas positifs déclarés, dont 500 potentiels cas graves.

Par ailleurs, le nouveau laboratoire Pr. Daniel Gahouma ainsi que la capacité d’accueil déployée à travers les sites dédiés vont permettre d’alléger les modalités de dépistage et de raccourcir considérablement les délais de transmissions des résultats des tests.

L’obligation de prise de rendez-vous via le 1410 se voit ainsi supprimée, faisant d’emblée gagner 1 à 2 jours sur la durée de dépistage. Les patients devront directement se rendre vers les sites dédiés où ils seront orientés selon leur profil sanitaire ou leur profession pour les prélèvements. A partir de ce moment, un maximum de 2 jours (contre 4 jours initialement) sera nécessaire pour soit que les patients négatifs reçoivent une confirmation via leur téléphone, soit que les positifs soient pris en charge par un médecin.

A terme, le laboratoire Pr. Daniel Gahouma envisage d’offrir une partie de sa capacité de tests aux pays africains qui en manifesteront le besoin.