Coronavirus : la Cemac organise une riposte commune

(Agence Ecofin) - Le Centre international de conférences de Sipopo, en Guinée équatoriale, a abrité, le 18 février 2020, la réunion des experts nationaux des pays et partenaires pour le renforcement de la prévention et la préparation à la riposte face à l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) dans les pays membres de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).

Selon l’Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique centrale (Oceac), la communauté a convenu d’identifier les mesures et actions prioritaires d’urgence communes à mettre en œuvre et enfin, mettre en cohérence les mesures prioritaires d’urgence communes dans une feuille de route sous-régionale. Ladite feuille de route est en attente d’adoption.

Pour sa part, le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo, a souligné qu’« au-delà de l’urgence de santé publique, le Covid-19 menace toute l’économie mondiale comme en témoigne la baisse drastique des produits pétroliers, enregistrée depuis le début de celui-ci. Face à ce fléau, notre communauté ne pouvait rester indifférente ».

Aussi, M. Ona Ondo a justifié les travaux du jour et apprécié les actions menées dans les pays : « Je n’ose imaginer, comme vous, des conséquences dramatiques sur le plan humain, sur le plan économique, de la propagation du virus dans notre espace communautaire qui se relève à peine d’une grave crise économique. C’est pourquoi, il faut saluer les initiatives nationales prises ou en train d’être implémentées dans la sous-région ».

Le Dr Triphonie Nkurunziza, représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a surtout insisté sur le fait que l’OMS a déclaré la nouvelle épidémie « urgence de santé publique de portée internationale » le 30 janvier 2020.

Depuis lors, l’organisation internationale s’évertue à empêcher la propagation de cette maladie d’un pays à un autre en recommandant aux pays de se préparer aux mesures d’endiguement. Elle a conclu son intervention en déclarant que « le Covid-19 est un test de solidarité politique mondiale, car nous devons combattre un ennemi commun ».

Depuis le déclenchement du coronavirus à Wuhan, en Chine et sa propagation dans certaines régions du monde, l’épidémie a causé près de 2 000 morts et plus de 72 438 cas d’infections.

S.A.