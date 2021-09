Gabon : l’Office pharmaceutique national signe un partenariat technique avec la société ghanéenne mPharma

(FGIS ) - L’Office pharmaceutique national (OPN), la centrale d’achats publique de Médicaments et Autres Produits de Santé (MAPS), s’est récemment vu doté d’une nouvelle forme juridique et de nouveaux objectifs fixés par les plus Hautes Autorités, à travers le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT). Au nombre de ces objectifs, on relève notamment l’accessibilité du médicament sur toute l’étendue du territoire à travers son coût et sa disponibilité.

C’est dans l’optique de rendre opérationnel les missions assignées à l’OPN, que Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), principal actionnaire de l’Office, a facilité le rapprochement entre mPharma, une société ghanéenne réputée, spécialisée dans la gestion et la distribution des médicaments, et l’OPN pour l’établissement d’un partenariat d’assistance technique.

Ce partenariat a été matérialisé par la signature d’un Accord le 21 septembre 2021, à Libreville, entre M. Simon ESSONO, Directeur général intérimaire de l’OPN, et M. Gregory ROCKSON, fondateur et PDG de mPharma.

À travers cet Accord, mPharma s’engage notamment à :

fournir des logiciels devant permettre d’automatiser les systèmes de gestion et de distribution de l’OPN, qui constitue actuellement l’un des principaux blocages à la bonne gestion du médicament ;

fournir des services d’évaluation de la performance de l’Office;

faciliter l’accès à l’OPN au réseau mondial des fournisseurs des MAPS ;

mettre à disposition de l’OPN des collaborateurs spécialisés et un programme de formation dans le cadre du transfert de compétence.

Tout ceci pour contribuer à l’atteinte des objectifs visés par la réforme de l’OPN. C’est d’ailleurs à ce titre que M. Simon ESSONO, Directeur général intérimaire de l’OPN déclarait qu’« En parallèle de l’investissement de 5 milliards de FCFA consenti par le FGIS pour le développement de l’OPN, le partenariat d’assistance technique avec mPharma nous permet de réunir l’ensemble des facteurs nécessaires pour une refonte opérationnelle efficace et durable. Nous sommes enthousiastes d’écrire ce nouveau chapitre de l’histoire de l’OPN, un projet phare du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) porté par le Président de la République, Chef de l’État, S.E.M. Ali BONGO ONDIMBA, au côté d'une start-up africaine dont l’expertise est reconnue à l’échelle internationale ».

Dans le même ordre d’idées sieur Gregory Rockson, fondateur et PDG de mPharma, n’a pas manqué de témoigner toute sa reconnaissance en indiquant que « Nous sommes ravis de pouvoir assister l’OPN dans la poursuite de sa mission de service public au bénéfice des populations gabonaises. Nous sommes reconnaissants aux autorités gabonaises et aux équipes de l’OPN et du FGIS pour leur confiance. Les solutions que nous proposons ont fait leurs preuves dans d’autres pays en Afrique et nous sommes convaincus que le Gabon ne fera pas exception ».

À PROPOS DE l’OPN

L’Office pharmaceutique national (OPN) est la centrale d’achat publique de médicaments et autres produits de santé. Il a pour mission d’approvisionner les structures sanitaires publiques en priorité et détient le monopole sur tous les médicaments sous forme hospitalière. Suite à l’adoption d’une réforme du gouvernement en 2020, le FGIS a repris la gestion de l’OPN et injecté 5 milliards de francs CFA pour remettre l’OPN à l’équilibre et garantir l’accès universel aux médicaments, en particulier pour les plus démunis.

À PROPOS DE MPHARMA

mPharma est une société ghanéenne réputée du secteur de la santé publique spécialisée dans la gestion et les processus de distribution des médicaments. Créée en 2013, la start-up africaine a développé un réseau au sein duquel évoluent 1005 hôpitaux et pharmacies.

À PROPOS DU FGIS

Le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques est le gestionnaire exclusif du Fonds Souverain de la République Gabonaise et des participations non-attribuées du portefeuille de l’État Gabonais. Le Fonds investit pour la concrétisation de la prospérité partagée au profit de la population gabonaise et des générations futures. En tant que partenaire de l'action du gouvernement, définie dans le Plan d'Accélération de la Transformation 2021-2023, le Fonds intervient dans trois secteurs stratégiques : le financement des infrastructures, l'accompagnement des PME et le soutien aux secteurs sociaux. Sa démarche est guidée par trois principes fondamentaux : la durabilité de l’impact, l’innovation et l’atténuation des risques pour ses parties prenantes.

Investir pour une prospérité partagée au Gabon