Liberia : 54 millions $ de la Banque mondiale pour améliorer les services de santé

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a approuvé, le 21 mai, un décaissement d’un montant de 54 millions $ en faveur du Liberia, en vue de soutenir le projet d’amélioration des services sanitaires du pays (IFISH). Cet appui financier a été accordé via l'Association internationale de développement (IDA).

Ce projet s’articule autour de plusieurs axes, à savoir : l’extension et l’équipement de l’hôpital de Caldwell, dans le comté de Montserrado, la formation du personnel sanitaire, ainsi que le renforcement de la transparence et de l'efficacité dans l'utilisation du financement du gouvernement et des donateurs dans le secteur de la santé.

Le projet vise par ailleurs à réduire la mortalité au cours de la grossesse, améliorer les prestations de santé, le bien-être et la survie de l’adolescente et contribuer à l’amélioration de l’indice du capital humain au Liberia.

Pour Opope Oyaka Tshivuila Matala, chef d'équipe de la Banque mondiale, « le projet IFISH reflète l'engagement du gouvernement du Liberia à relever les défis systémiques dans le secteur de la santé, qui contribuent aux taux élevés de décès maternels, d’adolescents et d’enfants dans le pays ».

André Chadrak