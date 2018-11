Le Niger remporte le prix international « Hack the Goals » grâce à une application relative à la santé sexuelle et reproductive

(Agence Ecofin) - Une équipe composée de huit jeunes nigériens (développeurs communicateurs, étudiants), âgés de 18 à 29 ans, a remporté à Bruxelles en Belgique le prix international « Hack the Goals 2018 » grâce à l’application « Zôkaji », relative à la santé sexuelle et reproductive, fait savoir le site Niamey et les 2 jours.

Ce prix, d’une valeur de 5000 euros (3,2 millions FCFA), leur a été remis le 16 novembre dernier à Bruxelles, et va permettre aux jeunes lauréats de développer davantage cette application.

« Zôkaji » qui signifie « vient écouter et comprendre » en langue locale, a pour but de mettre à la disposition des jeunes, « d’une manière ludique et discrète », l’information sur la santé sexuelle et reproductive.

« Le sujet de la santé sexuelle et de la reproduction est un sujet tabou au Niger en raison de notre religion et de notre culture. L’accès à l’information est difficile et le contenu n’est pas adapté aux analphabètes. Notre solution va permettre de réduire le taux de mortalité dû aux grossesses précoces, MST et IST, réduisant les risques de grossesses non désirées et une meilleure prise en charge des questions de l’espacement des naissances qui aura un impact positif sur la démographie.», explique l’une des jeunes de l’équipe « Zôkaji ».

C’est donc un projet qui se veut inclusif. Il serait disponible en plusieurs langues, dont le français et les langues locales (Haoussa et Zarma), mais également, il sera adapté au taux élevé d’analphabétisme dans les régions.

« Hack The Goals » est un mouvement mondial de hackathons organisé par Enabel, l’Agence belge de développement. Cette édition de « Hack the Goals » est la première organisée en Belgique et dans cinq pays partenaires de la Coopération belge au développement : le Maroc, le Niger, l’Ouganda, la Palestine, l'Ouganda et le Niger.

SG