Bientôt un centre de transfert de technologie pour les vaccins à ARNm en Afrique

(Agence Ecofin) - Depuis juin 2021, d’éminents acteurs du domaine de la santé en Afrique travaillent de concert avec l’OMS, pour monter un centre de transfert de technologie sur le continent. Ils veulent par-là se donner les moyens de fabriquer localement des vaccins à ARNm pour faire face aux défis sanitaires des prochaines années.

Un centre de transfert de technologie en Afrique du Sud pour la mise au point locale de vaccins à ARN messager, c’est le projet sur lequel planche depuis quelques mois un consortium d’institutions de santé et de sociétés de biotechnologie, en collaboration avec l’OMS et l’initiative COVAX. L’objectif est, dans un premier temps, de fournir au pays le plus touché du continent africain, la possibilité d’une réponse rapide à la pandémie de Coronavirus.

