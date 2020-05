Lutte contre le coronavirus : un appui budgétaire de 10 millions $ de la France en faveur du Cameroun

(Agence Ecofin) - Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l’Economie, a signé le 18 mai 2020 avec l’Agence française de développement (AFD), une convention de subvention d’un montant de 6,5 milliards FCFA (10,8 millions $), apprend-on officiellement.

Selon les parties, cette subvention sous forme d’appui budgétaire au ministère de la Santé publique (Minsanté) permettra de soutenir la lutte contre le Coronavirus au Cameroun. Ce financement est accordé dans le cadre du C2D.

Les fonds ainsi mis à disposition, apprend-on, permettront de renforcer la prise en charge des cas de Covid-19, en particulier des cas graves dans les hôpitaux de référence de Yaoundé, Douala et Bafoussam (augmentation du nombre de lits d’hospitalisation et de réanimation) ; la recherche active des cas, en renforçant les équipes d’intervention et d’investigation rapides du Minsanté et les traceurs en charge du suivi des contacts ; l’acquisition massive d’équipements de protection individuelle et de matériels et équipements.

