Le Togo déclaré premier pays d’Afrique subsaharienne à avoir éradiqué la filariose lymphatique

(Agence Ecofin) - Le Togo a reçu le Prix Global Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis « Mectizan », étant le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir éliminé la filariose lymphatique, comme problème de santé publique.

La cérémonie de distinction qui intervient dans le cadre de la 62ème réunion du comité des experts Mectizan, que Lomé abrite cette semaine, sera également l’occasion du lancement officiel de ce prix.

Car s’il reconnaît les mérites du Togo, le prix veut, par ricochet, galvaniser les autres pays du continent à lui emboîter le pas. Maladie tropicale parasitaire transmise par le moustique, la filariose lymphatique touche près de 120 millions de personnes dans 73 pays, constituant la 2ème cause d’handicap physique dans le monde.

Le Togo, un des 34 pays répertoriés comme endémiques sur le continent, avait fait l’objet d’une cartographie de l’OMS entre 1998 et 2000. 8 districts sur les 40 que compte le pays avaient été alors identifiés et des actions concrètes (distribution de masse d’antiparasitaires, campagnes chirurgicales, surveillance renforcée) avaient été amorcées par le gouvernement entre 2000 et 2016, dans le cadre d’un Programme National (PNEFL).

Ce qui a conduit l’Organisation onusienne, après étude du dossier, à déclarer le 29 mars 2017 le Togo comme étant le 1er Pays de la Zone OMS à avoir éradiqué cette maladie.

Le ministre de la santé, Moustafa Mijiyawa, en ouvrant les travaux de cette 62ème réunion ce mercredi, a relevé que cela a été surtout rendu possible « grâce aux donations annuelles de comprimés de Mectizan depuis des décennies, pour la lutte contre l’onchocercose et la filariose lymphatique ». Entre 1999 et 2019, le Togo a reçu, par le biais du Programme, un total de 186,2 millions de comprimés de Mectizan dosés à 3 mg. « Ce qui a permis de sauver des millions de vies sans invalidité », a-t-il rappelé.