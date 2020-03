Le Bénin signale son premier cas de coronavirus

(Agence Ecofin) - Lundi 16 mars, le ministère béninois de la Santé a publié un communiqué dans lequel il confirme le premier cas de coronavirus dans le pays.

« Il s’agit d’un sujet de nationalité burkinabé, de sexe masculin âgé de 49 ans, qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020 […] En retraçant l’itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu’il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu’au 12 mars 2020 date à laquelle il est entré sur le territoire béninois par voie aérienne », a expliqué le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin (photo).

Le Bénin vient ainsi s’ajouter à la liste des pays africains touchés par le COVID-19, malgré les nombreuses mesures prises par ses autorités. Au cours des dernières semaines, elles ont refoulé plusieurs voyageurs provenant de pays à risque, qui ont refusé de se soumettre au contrôle de sécurité. Des règles d’auto-isolement ont été édictées et les dirigeants ont surtout construit un centre moderne et sécurisé d’isolement et de prise en charge. Il est composé deux salles polyvalentes pour les patients suspectés et une salle d’accueil et de traitement des cas confirmés de coronavirus, précise VOA.

Si aucune information n’a jusque-là été donnée concernant la fermeture des frontières, les responsables sanitaires ont appelé les populations au respect strict des consignes de sécurité et ont déclaré avoir la situation sous-contrôle.