Burundi : la Banque mondiale octroie 5 millions $ pour lutter contre la propagation du coronavirus

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a approuvé, mardi 14 avril 2020, un don d’un montant de 5 millions $ en faveur du Burundi afin de renforcer la préparation des systèmes nationaux de santé publique, face à la menace de la pandémie de Covid-19.

Accordé via l'Association internationale de développement (IDA), institution de la Banque mondiale dédiée aux pays pauvres, cet appui financier apportera une aide immédiate au Burundi pour empêcher l’apparition de nouveaux cas dans le pays grâce à des stratégies de confinement.

Il vise également à renforcer le réseau de laboratoires de référence et sa coordination, à travers notamment la formation du personnel de santé et la fourniture de matériel, au niveau national et dans les collectivités locales.

Ce financement permettra enfin de préparer et d’équiper les établissements de santé pour la prise en charge des patients et pour le développement de mécanismes communautaires efficaces de surveillance et de communication sanitaire.

Selon les autorités burundaises, le dernier bilan du Covid-19 au mardi 14 avril fait état de 5 cas confirmés, dont un décès.

André Chadrak