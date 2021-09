Covid-19 : l’ONG africaine Amref Health Africa s’engage pour l’équité vaccinale

( AMREF HEALTH AFRICA) - Ce 14 septembre débute la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New-York en présence des États membres. A l’occasion de cette Assemblée, Amref Health Africa demande aux acteurs présents de s’engager pour atteindre une équité vaccinale mondiale.

Actuellement, des centaines de millions d’Africains n’ont pas encore accès au vaccin contre la Covid-19 alors que de nombreux pays européens ont désormais une gratuité vaccinale.

Amref Health Africa interpelle les représentants des États membres des Nations Unies sur l’absolue nécessité que les vaccins soient disponibles dans l’ensemble des pays en développement et particulièrement dans les zones reculées, et qu'ils puissent être administrés par des agents de santé bien formés. Garantir l'équité vaccinale en Afrique est de la responsabilité et de l'intérêt de tous.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé, « les nations les plus riches représentent 16% de la population mondiale et ont obtenu 60 % de l'approvisionnement mondial en vaccins ». Jusqu'à présent, près de 79 millions de doses de vaccin Covid-19 sont arrivées en Afrique et 21 millions de personnes sont entièrement vaccinées soit seulement 1,6 % de la population africaine1. A ce rythme, le risque est que l'Afrique n’atteigne l'immunité collective (60% de la population vaccinée) que dans 3 ans.

Amref Health Africa alerte sur cette inégalité vaccinale et ses conséquences en Afrique et dans le monde. Le vaccin contre la Covid-19 est un droit fondamental pour toutes et tous.

À propos d’Amref Health Africa

Amref Health Africa est une ONG africaine leader en santé publique fondée au Kenya en 1957, qui œuvre sur le continent africain à travers plus de 150 programmes déployés dans 35 pays. L’organisation a pour mission de changer durablement la santé en Afrique en travaillant avec les communautés et les gouvernements pour renforcer les systèmes de santé.