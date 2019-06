Algérie : le gouvernement œuvre activement pour freiner les conséquences du changement climatique

(Agence Ecofin) - En Algérie, le ministère des Ressources en eau a engagé plusieurs initiatives de protection et de préservation des ressources naturelles afin de limiter les effets du changement climatique.

Ainsi, un programme d’investissement a été mis en place afin de mettre en œuvre plusieurs initiatives. Il s’agit par exemple de la réalisation de 80 barrages d’une capacité de plus de 8 milliards de mètres cubes, ainsi que 5 autres barrages toujours en réalisation et prévus pour être livrés en 2020 au plus tard.

Afin de lutter contre la pollution de l’air, le département ministériel a planté 100 000 arbres. 199 stations d’épuration des eaux usées d’une capacité de 850 millions de mètres cubes par an ont également été mises en place. 73 stations supplémentaires sont prévues d’ici 2022 afin de porter la capacité de traitement des infrastructures à 1 milliard de mètres cubes par an.

Des campagnes de sensibilisation ont également été entamées à travers 48 wilayas du pays afin d’éveiller la conscience des citoyens et de les encourager à préserver l’environnement dans leurs diverses activités.

« A l’instar des autres pays du monde et dans le cadre de son attachement à la promotion des capacités nationales en matière de protection de l’environnement, l’Algérie s’est employée à mettre en place une stratégie basée sur le plan national d’aménagement du territoire, le plan d’action du gouvernement pour la promotion des énergies renouvelables et le plan national du climat pour l’horizon 2025 », a affirmé Ali Hamam, le ministre des Ressources en eau.

Gwladys Johnson Akinocho