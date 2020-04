COVID-19 : selon la presse américaine, l’administration Trump avait été prévenue d'un « cataclysme » dès novembre 2019

(Agence Ecofin) - La Maison Blanche avait-elle été prévenue de l’imminence de la crise du nouveau coronavirus beaucoup plus tôt ? A en croire la chaîne d’information américaine ABC News, la réponse à cette question serait oui.

Selon le média, les services de renseignement américains avaient transmis au Bureau de Donald Trump un rapport alarmant sur l’épidémie du covid-19 en Chine dès le mois de novembre 2019, soit avant même que Pékin ne commence officiellement à communiquer sur la maladie. La chaîne indique que les premières alertes auraient été données par le Centre national de renseignement médical (NCMI) qui s’est basé pour son étude sur l’analyse d’images satellites, de renseignements humains, de signaux et d’analyses de spécialistes de la zone. Des sources proches du dossier affirment que l’institution a alors adressé à l’administration américaine, un rapport sur la situation anticipant l’imminence d’un « événement digne d’un cataclysme ».

Ces révélations interviennent alors que le président américain essuie de vives critiques pour avoir minimisé l’importance de la crise à ses débuts. Après avoir traité l’épidémie de « canular » ou de « simple grippe », le chef d’Etat a dû faire volte-face après sa prise d’ampleur sur le territoire américain.

Avec plus du quart des cas officiellement recensés dans le monde (429 052 selon le dernier bilan), le pays est devenu l’un des principaux foyers de la pandémie. D’ailleurs, les Etats-Unis détiennent désormais le record du pire bilan journalier en termes de nombre de morts dus au covid-19, avec plus de 2000 décès recensés en 24h. Ces chiffres, au-delà de la catastrophe sanitaire et humanitaire qu’ils soulignent, représentent un véritable camouflet pour Donald Trump qui il y a quelques jours encore, décrivait le système sanitaire américain, comme étant le « plus avancé au monde » et le plus apte à faire face à la crise.

ABC News affirme que l’information a été très tôt et plusieurs fois remontée au plus haut niveau de la Maison Blanche en passant par le ministère de la Défense avant qu’une note détaillée ne soit transmise à Donald Trump dès janvier ; une thèse que réfute complètement le Pentagone. Dans un communiqué, l’institution nie l’existence de ce rapport alors que son chef, le secrétaire d’Etat à la défense Mark Esper, a déclaré « ne pas se souvenir » d’avoir été alerté en novembre 2019.

A quelques mois de la prochaine présidentielle, de nombreux observateurs estiment que la crise du covid-19 pourrait coûter au champion républicain, une réélection face aux démocrates. Si pour l’heure, l’urgence est de trouver une solution pour freiner la propagation du virus, les récentes sorties du président américain sur la gestion de la crise par l’OMS s’apparentent à un déni de responsabilité face à l’échec du pays le plus puissant du monde à juguler une telle crise.

Moutiou Adjibi Nourou