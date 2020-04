Côte d’Ivoire : un appui financier de 4,4 millions $ des Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

(Agence Ecofin) - Le gouvernement américain, à travers ses structures spécialisées, à savoir les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), a décidé de fournir une assistance technique d’une valeur de 4,4 millions $ à la Côte d’Ivoire en vue d’atténuer la propagation du Covid-19. L’information a été donnée par l’Ambassadeur des Etats-Unis près la Côte d’Ivoire, Richard Bell, au cours d’un point de presse tenu le lundi 06 avril 2020.

Selon les autorités américaines, cet appui financier vise le renforcement du système sanitaire de la Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment de : renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins de santé ; limiter la propagation des maladies grâce à une meilleure localisation des contacts et la recherche de cas ; contribuer à une surveillance épidémiologique plus robuste, gérer et analyser des données ; renforcer les capacités diagnostiques des laboratoires ; former le personnel des laboratoires dans la biosûreté et la biosécurité ; former le personnel de santé dans la gestion des cas.

Cette aide financière va permettre également de lutter contre la désinformation sur le Covid-19.

André Chadrak