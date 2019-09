Niger : pour le ministre de la Santé, la médecine traditionnelle « constitue pour le Niger et l’Afrique un patrimoine très riche» à valoriser

(Agence Ecofin) - Le ministre de la Santé publique, Idi Illiassou Maïnassara, a procédé hier à Niamey, au lancement des activités de la 17ème édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, placée sous le thème « Intégration de la médecine traditionnelle dans le cursus des étudiants des sciences de la santé dans les universités de la région africaine ».

Cet événement est organisé par l’Association des tradipraticiens du Niger en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une occasion, a souligné le ministre, de valoriser la médecine traditionnelle qui « constitue pour le Niger et l’Afrique un patrimoine très riche » selon des propos rapportés par Niamey et les 2 Jours.

Le Niger a intégré, depuis 2007, les modules de formation de la médecine traditionnelle dans les écoles de santé, au niveau de la faculté de la Pharmacie, où des cours sur les plantes médicinales sont dispensés.

Jean-Marie Nkoussa