Dr Diana MFONDOUM, lauréate Cameroun du PRIX Pierre CASTEL 2019

(FONDS DE DOTATION PIERRE CASTEL) - Le projet qui a séduit la majorité des membres du JURY réunis le 2 septembre 2019 au siège du Fonds Pierre Castel à Bordeaux en France, est celui présenté par le Dr Diana MFONDOUM, promotrice et PDG de « The MORINGA Company ». Le Jury était présidé par Monsieur Pierre CASTEL, Président du Fonds qui porte son nom.

Ils étaient 52 au départ. Après étude des projets, le comité de présélection a retenu 10 projets conformes à l’esprit du Fonds. Les 10 candidats ont présenté leur projet le 25 juin devant le jury Cameroun, présidé par Emmanuel DE TAILLY, directeur général du Groupe SABC, qui avait la lourde responsabilité d’en retenir deux. Les projets des deux finalistes ont séduit le jury de Bordeaux qui a finalement porté son choix sur celui du Dr Diana MFONDOUM. On notera qu’en 2019, que ce soit au Cameroun, en Côte d’Ivoire ou au Burkina Faso, les femmes ont raflé les 3 prix.

Médecin-chercheur et Spécialiste de Coopération Internationale, action humanitaire et développement durable, le Dr Diana MFONDOUM a mis en place une tisane à partir de la plante médicinale Moringa Oleifera Lam, après avoir testé ses effets sur les patients souffrant de VIH et de malnutrition avec une extrapolation des résultats sur le diabète, l’hypertension et l’hypocalcémie. Ses recherches ont été sanctionnées par la communauté scientifique de Yaoundé I d’une mention « très honorable et félicitations du jury ».

Plante d’origine indienne, le Moringa oleifera lam, encore appelé « Miracle Tree », pousse bien en Afrique et au Cameroun. Elle est capable à elle seule de traiter plusieurs situations pathologiques de santé (hypertension artérielle, diabète, obésité, hypocalcémie, etc.). Chez les patients vivant avec le VIH, on a noté une amélioration considérable de leur déficit immunitaire. Le Moringa est vivement conseillé pour les personnes en bonne santé, les femmes enceintes et les vieillards. Dr. MFONDOUM a en plus inventé une technique améliorée de transformation des feuilles de Moringa oleifera lam, permettant d’augmenter la quantité et la qualité des principes actifs présents, et de rallonger la date de péremption de la tisane sans conservateurs chimiques. Cette technique est en cours d’être brevetée à l’OAPI.

Pour le Dr Diana MFONDOUM, «la santé devrait être la chose la mieux partagée entre les êtres vivants. C’est pour cette raison que je me suis engagée à lutter activement contre la plupart des fléaux qui nuisent encore à la santé des populations, empiétant lourdement sur le développement de la société. Notre vision est de promouvoir la consommation de produits faits à base de Moringa au sein des populations camerounaises et du monde entier » .

Dr Diana MFONDOUM succède à Flavien KOUATCHA, lauréat 2018 qui avait remporté le PRIX avec l’entreprise « Save Our Agriculture », spécialisée dans l’aquaponie.

La lauréate 2019 bénéficie d’une dotation de 10 000 000 de francs CFA, d’un coaching avec l’IECD et de l’accompagnement de son parrain, Maître Jonathan Nyemb, Avocat au barreau du Cameroun et membre du bureau du GICAM.

André Serge MOUSSENI, 2e, promoteur des Ets PSM, spécialisés dans la production et la commercialisation du poivre de Ndikinimeki bénéficie de l’encadrement du Fonds Pierre CASTEL et d’un coaching de l’IECD ;

Roland FORMUDAM, 3ème, promoteur de la société Greenhouse Ventures Ltd, bénéficie de l’encadrement du Fonds Pierre CASTEL et d’une formation qualifiante auprès de l’ITC.

La cérémonie de remise des PRIX aux 3 lauréats des trois pays aura lieu le 22 Novembre 2019 à Abidjan en marge du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA 2019), en présence de monsieur Pierre Castel, président du Fonds.

Le Jury du PRIX Pierre CASTEL est composé de :

Jury Cameroun

M. Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général du Groupe SABC, Président

M. André SIAKA, Président Directeur Général de Routd’Af, Membre

M. Christophe EKEN, Président de la CCIMA ou son représentant, Membre

M. Olivier DIMALA, Trade Advisor CCIMA, Membre

Me Jonathan NYEMB, Avocat, Cabinet Nyemb, Membre

M. Jules-Alain NJALL BIKOK, Associé chez Mazars, Membre

Mme Maréme MALONG, Galerie MAM, Membre

M. Patrice NOA, Délégué Cameroun IECD, Membre

Mme Reine ESSOBMADJE, Directrice Générale Evolving Consulting, Membre

Jury Bordeaux France

M. Pierre Castel, Président du Groupe Castel

M. Jérôme Hue, Agriculteur et Producteur, Membre

M. Alain Chavance, Directeur Général de Mazars France, Membre

M. Robert Duléry, Président Directeur Général de Medex Export et Président du CBSOA, Membre

M. Jean-François Compeyrot, Directeur Régional du CIC, Membre

M. Franck Monier, Propriétaire du Domaine Le Palin à Cognac, Membre Trésorier

M. Yvonnick Huet, Directeur Général d’Agrisud

A propos du Fonds Pierre CASTEL – Agir avec l’Afrique

Le Fonds Pierre Castel – Agir avec l’Afrique, dont Monsieur Pierre De Gaétan Njikam, est le Directeur Général, a été créé en 2018 pour soutenir et accompagner financièrement les projets initiés par de jeunes entrepreneurs africains, dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’agro ressources, filières à forte valeur ajoutée et facteurs de réduction de la pauvreté en Afrique.

Le Fonds Pierre Castel – Agir avec l’Afrique œuvre au Cameroun en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat du Cameroun (CCIMA) ; le Groupement InterPatronal du Cameroun (GICAM) et avec le soutien du Groupe SABC.

Au Cameroun, ses domaines de compétence sont :