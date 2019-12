Burkina Faso : lancement des travaux de construction d’un CHR pour un coût de 23 millions $

(Agence Ecofin) - Un consortium composé de MK construction /AL Qasabi, et DY JESCK/GERBATTP s’est vu attribuer la construction du CHR de Manga au Burkina Faso pour un coût de 14 milliards FCFA (environ 23,7 millions $). La première pierre de l’édifice a été posée par le Premier ministre burkinabé, Christophe Joseph Marie Dabiré, le dimanche 1er décembre 2019.

Financé par le Fonds saoudien de Développement (FSD), le Fonds koweïtien pour le Développement économique Arabe (FKDEA) et l’Etat burkinabé, cet établissement hospitalier, bâti sur plus de 20 hectares, comprendra 35 infrastructures.

Cet ouvrage sanitaire sera également organisé en trois sections, à savoir une section « plateau technique » avec des blocs opératoires, une imagerie médicale et un laboratoire associé à une banque de sang ; une section « plateau médical » qui comprend les urgences médicales et chirurgicales, les consultations externes, la médecine générale, la kinésithérapie, la maternité, la pédiatrie, la psychiatrie, et la section « hospitalisations », avec une capacité d’environ 300 lits.

Intervenant à cette occasion, la ministre burkinabé de la Santé, Léonie Claudine Sorgho Lougué, a indiqué que la réalisation de cet établissement sanitaire permettra de combler l’absence de structure régionale de référence dans le Centre-Sud.

André Chadrak