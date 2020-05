Maroc : la Fondation Al Mada offre 1 million de masques FFP2 au personnel soignant des patients contaminés par le COVID-19

(Agence Ecofin) - La Fondation Al Mada offre 1 million de masques FFP2 aux personnels de santé qui sont aux premières lignes dans la lutte contre le COVID-19. En effet, le masque FFP2 est recommandé pour un usage hospitalier ou sanitaire et permet d’assurer la protection du personnel soignant qui est au contact direct des malades infectés. Ces masques, au nombre d’un million et d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dirhams, seront remis à partir du 5 mai 2020 au Ministère de la Santé qui se chargera de les distribuer à une cinquantaine de centres hospitaliers COVID-19, selon les besoins spécifiques de chaque région.

Cette action témoigne de la solidarité et de la bienveillance de la Fondation Al Mada à l’égard du personnel hospitalier qui se dévoue quotidiennement pour soigner les malades infectés par le COVID-19. Par ce don, la Fondation Al Mada, qui intervient dans le domaine du soutien social, de l’éducation, de l’entreprenariat et de la culture, contribue à renforcer l’effort collectif et la chaine de solidarité nationale dans la lutte contre la pandémie.

La Fondation Al Mada prend soin de ceux qui prennent soin de nous