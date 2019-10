Classement des populations africaines selon le volume, le taux de fertilité et l’espérance de vie (FNUAP)

(Agence Ecofin) - Selon le récent rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) 2019, la population africaine est estimée à 1,3055 milliard d’habitants. Une population qui a pratiquement doublé en seulement 25 ans.

L’institution, dans sa démarche d’observation de la population, a également procédé au classement des pays africains en tenant compte de trois critères à savoir le nombre d’habitants, la fertilité et l’espérance de vie.

Le Nigéria, qui occupe la tête de ce classement africain, et la 7e place au plan mondial, avec 201 millions d’habitants, reste le pays le plus peuplé du continent, avec un taux de fertilité atteignant 5,3 et une espérance de vie se limitant à 55 ans.

L’Ethiopie (12e à l’échelle mondiale) occupe la 2e place du classement. Elle est suivie par l’Egypte (14e au plan mondial), la RDC (16e), La Tanzanie (23e), l’Afrique du Sud (25e), le Kenya (28e), l’Ouganda (29e ), l’Algérie (32e), et le Soudan qui referme le top 10 du classement (33e ).

Parmi les pays africains les moins peuplés de ce classement, on note le Cap-Vert (148e ), Sao Tomé (165e ) et les Seychelles (174e).

Cet état des lieux réalisé par l’institution onusienne, fait remarquer que la majorité de la population africaine est dominée par les jeunes mais dont l’espérance de vie évaluée à 60 ans, reste faible comparé aux autres régions du monde. Les raisons de cette courte espérance de vie d’après les investigations de l’institution, sont les suivantes : l’instabilité politique, la pauvreté, le non accès aux services de santé de qualité, la mauvaise qualité de la couverture de santé universelle.

Le rapport indique que le continent, contrairement aux autres régions du monde, a le plus fort taux de fertilité. Par exemple, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale ont un taux de fertilité estimé à 2,0 alors qu’en l’Afrique de l’ouest et centrale, il se situe à 5,1.

Enfin plusieurs mesures sont préconisées par l’institution pour atteindre les objectifs visés. Il s’agit notamment de trouver des financements pour la construction de centre de santé de qualité, de mieux prendre en compte la santé des personnes âgées, d’améliorer la couverture sanitaire universelle, le défis de l’estimation et du suivi des financements, de lutter contre les violences sexuelles et les mariages précoces.

RangAfrique Pays Population(en millions d’habitants) Rang mondial Taux fertilité(%) Espérance de vie Taux annuel de variation de population (2010-2019) 1er Nigeria 201 7e 5,3 55 ans 2,6 2e Ethiopie 110,1 12e 3,9 67 ans 2,5 3e Egypte 101,2 14e 3,1 72 ans 2,1 4e Rd Congo 86,7 16e 5,8 61 ans 3,3 5e Tanzanie 60,9 23e 4,8 67 ans 3,1 6e Afrique du Sud 58,1 25e 2,4 64 ans 1,3 7e Kenya 52,2 28e 3,7 68 ans 2,6 8e Ouganda 45,7 29e 5,3 61 ans 3,3 9e Algerie 42,7 32e 2,6 77 ans 3,3 10e Soudan 42,5 33e 4,3 65 ans 2,4 11e Maroc 36,6 38e 2,4 77 ans 1,4 12e Angola 31,8 43e 5,5 60 ans 3,4 13e Mozambique 31,4 44e 5,1 62 ans 2,9 14e Ghana 30,1 45e 3,8 64 ans 2,3 15e Madagascar 27,0 48e 4,0 67 ans 2,7 16e Cote d’Ivoire 25,5 50e 4,7 67 ans 2,5 17e Cameroun 25,3 51e 4,5 55 ans 2,6 18e Niger 23,2 53e 7,1 61 ans 3,8 19e Burkina Faso 20,3 55e 5,1 62 ans 2,9 20e Mali 19,7 56e 5,8 59 ans 3,0 21e Malawi 19,7 57e 4,4 64 ans 2,9 22e Zambie 18,1 62e 4,8 63 ans 3,0 23e Zimbabwe 17,3 63e 3,5 62 ans 2,3 24e Senegal 16,7 65e 4,6 68 ans 2,9 25e Tchad 15,8 66e 5,6 54 ans 3,2 26e Somalie 15,6 67e 6,0 58 ans 2,9 27e Guinee 13,4 68e 4,6 58 ans 2,4 28e Soudan du Sud 13,3 69e 4,6 62 ans 3,1 29e Rwanda 12,8 70e 3,7 68 ans 2,5 30e Benin 11,8 71e 4,8 76 ans 2,8 31e Tunisie 11,8 72e 2,1 62 ans 1,1 32e Burundi 11,6 74e 5,5 59 ans 3,1 33e Togo 8,2 92e 4,3 61 ans 2,6 34e Sierra Leone 7,9 93e 4,2 53 ans 2,2 35e Libye 6,6 98e 2,2 72 ans 0,7 36e Congo B. 5,5 106e 4,5 66 ans 3,3 37e Erythree 5,3 108e 3,9 66 ans 2,1 38e Liberia 5,0 111e 4,4 64 ans 2,6 39e Centrafrique 4,8 115e 4,6 54 ans 0,9 40e Mauritanie 4,7 116e 4,5 64 ans 2,8 41e Namibie 2,6 128e 3,2 66 ans 2,2 42e Botswana 2,4 129e 2,6 69 ans 1,8 43e Lesotho 2,3 130e 2,9 55 ans 1,3 44e Gambie 2,2 132e 5,2 62 ans 3,1 45e Gabon 2,1 133e 3,6 67 ans 2,8 46e Guinee Bissau 2,0 135e 4,4 59 ans 2,5 47e Guinée Eq. 1,4 138e 4,4 59 ans 4,0 48e Maurice 1,3 140e 1,4 75 ans 0,2 49e Djibouti 1,0 142e 2,7 63 ans 1,6 50e Comores 0,9 143e 4,1 64 ans 2,3 51e Cap-Vert 0,6 148e 2,2 73 ans 1,2 52e Sao Tome 0,2 165e 4,3 67 ans 2,2 53e Seychelles 0,1 174e 2,2 74 ans 0,5

André Chadrak