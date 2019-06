Mali : coup de pouce de 60 millions $ de la Banque mondiale pour accélérer la couverture sanitaire universelle

(Agence Ecofin) - Le Mali vient de bénéficier d’un don de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du Projet « Accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle ». L’appui financier porte sur deux enveloppes d’un montant global de 60 millions $. La première est un don IDA de 50 millions $ alors que la deuxième, de 10 millions $, est cotroyée par le « Mécanisme de Financement Mondial (GFF) ».

La convention de financement a été paraphée vendredi 31 mai, entre le Premier ministre malien et ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé (photo), et la Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Soukeyna Kane, en présence du Ministre malien de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé.

Selon le PM, la réalisation de ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme de Développement Socio-Sanitaire au Mali, contribuera à « améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescente et de nutrition, en particulier dans les ménages les plus pauvres des zones ciblées ».

Le projet couvre les districts de quatre régions du pays notamment Koulikoro, Mopti, Ségou et Gao.