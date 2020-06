Covid-19 : médicaments, tests…, le processus de production locale en voie de finalisation, selon le gouvernement du Cameroun

(Agence Ecofin) - « Le processus de production endogène des médicaments, des tests de dépistage, des vaccins et autres équipements sanitaires dédiés à la lutte contre la Covid-19 est en voie de finalisation », a assuré la ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation (Minresi), Madeleine Tchuente (photo), selon le communiqué qui a sanctionné le Conseil de cabinet du 28 mai 2020.

Mais le document qui fait le compte rendu de cette réunion mensuelle présidée par le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, ne donne pas plus de détails. On y apprend juste que la Minresi a par ailleurs fait savoir que la fabrication des solutions hydro-alcooliques et des masques de protection, dans le respect des normes édictées par l’Agence des normes et de la qualité du Cameroun et de l’Organisation mondiale de la Santé est achevée.

« Les produits déjà disponibles ont été mis prioritairement à la disposition des ministères du secteur éducatif, dans la perspective de la reprise des cours », apprend-on du compte rendu fait par Madeleine Tchuenté, lors du Conseil de cabinet.

Il y a près d’un mois, le membre du gouvernement avait indiqué que l’Institut de recherches médicales et d’études des plantes médicinales (IMPM), un organisme spécialisé de son département ministériel, avait les capacités en matière de personnel et d’équipements pour produire localement des produits anti-Covid-19. Y compris la chloroquine. Ce qui permettrait au Cameroun de réduire sa dépendance envers l’extérieur et à l’industrie locale de s’en tirer à bon compte.

S.A.