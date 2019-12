Egypte : la Banque nationale d'Egypte et la Banque Misr octroient 112 millions USD pour un projet routier au Caire

(Agence Ecofin) - L’aménagement de la rocade du Caire va se poursuivre. L’Autorité générale égyptienne des routes, ponts et transports terrestres (GARBLT) a signé, mercredi 18 décembre 2019, un protocole de coopération avec la Banque nationale d'Egypte (NBE) et la Banque Misr pour un financement de 1,8 milliard EGP (112 millions USD).

L’enveloppe, accordée sur une période de trois ans, sera utilisée pour le développement de l’axe entre Al Mariotia et Autostrad, un tronçon essentiel de la rocade du Caire. La valeur totale du financement nécessaire au développement de cette section s'élève à 4,5 milliards EGP (280 millions USD), a déclaré le ministre des Transports, Kamel El-Wazir.

La rocade du Caire est l'autoroute la plus importante de la région métropolitaine du Grand Caire en Egypte. Elle s’étend sur un linéaire de près de 110 km dont plus de 50 % sur les terres désertiques, 15 % sur les zones urbanisées et 35 % sur les terres arables.

La construction, qui a commencé à la fin des années 80, avait deux objectifs : arrêter l'urbanisation des terres arables en créant une barrière autour de la région du Grand Caire et réduire le trafic à l’intérieur du Caire.

Romuald Ngueyap

