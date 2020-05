Cameroun : le groupement SCET Tunisie-Coba remporte la réhabilitation des périmètres rizicoles dans l’Extrême-Nord

(Agence Ecofin) - Le groupement SCET Tunisie/Coba vient d’être sélectionné comme firme d’ingénierie pour la réalisation des études techniques en vue de la réhabilitation des périmètres rizicoles de Maga et Yagoua, dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Le Groupement doit aussi intervenir dans le projet d’aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone, toujours dans la même région septentrionale du pays. Montant de la prestation : 1,8 milliard FCFA.

Les études dureront 12 mois et le contrôle des travaux est prévu pour 27 mois.

SCET Tunisie/Coba a remporté un appel d’offres restreint qui avait été adressé préalablement à cinq autres firmes. Il s’agit du Groupement Caid International/Beata Plus (Tunisie), Cira SAS/Ececcam (Mali), Hydroplan/Ipact/ISD (Allemagne) ; Lahmeyer International GMBH (Allemagne) et SCP/Aspac (France). Mais l’on apprend de l’avis d’adjudication que quatre consultants sur les cinq ont remis leurs propositions techniques dans les délais. La firme Lahmeyer International GmbH (Tractebel) s’est finalement désistée.

Le groupe tunisien a donc désormais la charge de prolonger le Projet d’urgence de lutte contre les inondations (Pulci), lancé en 2013 avec la Banque mondiale comme principal bailleur de fonds. La première étape dudit projet s’est achevée en mai dernier. Selon l’institution de Bretton Woods, le Pulci a déjà permis la réhabilitation de plus de 97 km d’infrastructures de protection contre les inondations et environ 6 000 ha de périmètres rizicoles, permettant ainsi aux riziculteurs d’augmenter leurs rendements et de réaliser deux récoltes par an.

De manière générale, le Pulci vise la réhabilitation des principaux ouvrages hydrauliques et le renforcement de la prévention et la préparation aux catastrophes naturelles dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Et pour cause, à l’approche de la saison des pluies, les habitants des communes de Maga, Vélé et Kai-Kai guettent le fleuve Logone avec beaucoup d’appréhension.

S.A.