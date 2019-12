Le Cameroun cherche des investisseurs pour un projet de riziculture sur plus de 10 000 hectares dans l’Extrême-Nord

(Agence Ecofin) - Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Minader), vient de lancer un avis à manifestation d’intérêt en direction des investisseurs nationaux et étrangers, désireux d’exploiter les terres agricoles aménagées pour la production du riz dans le département du Logone et Chari, dans la région de l’Extrême-Nord. L’annonce y relative a été publiée le 5 décembre 2019.

Le projet sera réalisé sur une superficie de plus de 10 000 hectares, sur les 13 102 hectares aménagés à cet effet dans les arrondissements de Zina (6521 ha), Makary (411 ha), Logone Birni (970 ha). Dans la zone de Mara, Goulfey, Moulouang, Hilél et Goulfey Gana, le projet portera sur 2200 ha.

Grâce à ce projet, le gouvernement camerounais entend augmenter la production rizicole dans la partie septentrionale du pays, laquelle dépasse rarement les 100 000 tonnes produites par la Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry).

Cet appel à manifestation d’intérêt est lancé au moment où le Cameroun est en croisade contre les importations massives des produits alimentaires, qui plombent considérablement la balance commerciale du pays.

Parmi ces produits se trouve principalement le riz. Selon les statistiques du ministère du Commerce, entre 2015 et 2017, les importations de cette céréale ont coûté au Cameroun la bagatelle de 508,5 milliards de FCFA. En guise de comparaison, cette enveloppe correspond à 1/3 du budget d’investissement public (BIP) 2020 de l’État du Cameroun.

Brice R. Mbodiam

