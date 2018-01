Le gouvernement ivoirien mettra en place une Agence pour de développement de la filière riz

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, l’exécutif a annoncé hier au terme d’un Conseil des ministres, l’adoption d’un décret portant sur l'établissement de l’Agence pour le Développement de la filière Riz (ADERIZ).

Cette nouvelle organisation devrait permettre d’accompagner la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) portant sur la période 2012- 2020, visant à rendre non seulement le pays autosuffisant en riz blanchi, mais aussi de le muer en exportateur.

« L’Agence contribuera, plus spécifiquement, au renforcement des capacités de l’interprofession rizicole, à la réalisation des investissements en infrastructures rizicoles et à la mise en place d’un mécanisme pérenne de couverture des besoins nationaux en semences de riz certifiées et en variétés améliorées.», indique le gouvernement.

Comptant pour 65% de la production céréalière ivoirienne, la riziculture se pratique principalement en systèmes irrigué, pluvial et inondé.

D’après les estimations du Département américain de l’agriculture (USDA), le pays a produit en 2016/2017, environ 1,3 million de tonnes de riz pour une consommation avoisinant 2,9 millions de tonnes.

Espoir Olodo