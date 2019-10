Chaque année, en moyenne 316 000 tonnes de riz sont réexportées illégalement vers les pays frontaliers du Cameroun

(Agence Ecofin) - Le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) vient de publier la synthèse d’une étude qui analyse la filière riz au Cameroun. Le Minepat y note un faible niveau de production de cette céréale dans le pays : 222 000 tonnes de riz paddy en moyenne au cours de la dernière décennie, pour une transformation locale autour de 20%.

« Il est également constaté qu’une part importante des importations (environ 40%) est réexportée illégalement vers les pays frontaliers, soit une moyenne annuelle estimée à 316 000 tonnes », révèle le ministère.

Selon le Minepat, le déficit de la balance commerciale du fait de l’importation du riz a induit en 2017 un montant de près de 184 milliards FCFA, soit une importation en volume de 628 400 tonnes de riz blanc. Ce déficit de la balance commerciale a dépassé la barre des 135 milliards FCFA par an depuis 2010.

« Pourtant, indique le Minepat, le pays dispose d’un énorme potentiel de production de riz, en termes d’espaces cultivables, et une capacité d’amélioration des rendements de 4,5 à 7 tonnes/ha, et par conséquent une production potentielle de plus d’un million et demi de tonnes de paddy par an ».

De cette analyse situationnelle, l’étude propose un modèle économique de développement de la filière riz qui consisterait à redéfinir le rôle des acteurs sur les différents maillons de la filière, à créer un cadre de coordination des multiples initiatives dans la filière, et à mettre en place des mesures d’incitation à l’endroit du secteur privé. Le ministère suggère également de contrôler les quotas d’importation, tout en envisageant les mesures de protection fiscale et non fiscale (contrôle de la qualité, etc.) du riz et des denrées à base de riz produits localement.

S.A.