Les femmes, vecteur de productivité au sein des entreprises

(Ecofin Hebdo) - Les entreprises ayant le plus de femmes dans leur direction sont plus performantes selon une étude.

Les entreprises africaines dirigées par des femmes ont une productivité de 20%

Les entreprises africaines dont les conseils d'administration comptent au moins un quart de femmes affichent en moyenne un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) supérieur de 20% à la moyenne du secteur, selon les conclusions du rapport Women Matter Africa publié en 2016 par McKinsey & Company. La recherche s'appuie sur des enquêtes menées auprès de 55 entreprises de premier plan sur le continent. Entretiens avec 35 dirigeantes africaines; et analyse de la performance financière de 210 entreprises africaines cotées en bourse.

Alors que parmi les raisons invoquées dans le rapport: une meilleure gestion des risques; ouverture aux nouvelles idées et aux façons de faire; amélioration de la collaboration et de la coopération entre les parties prenantes; et une éthique et une cohérence plus fortes dans la prise de décisions justes.

Les entreprises ayant une plus grande diversité de genre sont également mieux à même de comprendre les besoins des femmes - qui influencent directement 70 à 80% des dépenses mondiales, note le rapport.

Que peuvent faire les entreprises pour améliorer la diversité hommes-femmes

Les recherches du rapport montrent également que l’Afrique compte plus de femmes dans les rôles de comité exécutif, de PDG et de conseil que la moyenne mondiale. Cependant, avec seulement 5% des PDG et 29% des cadres supérieurs étant des femmes - et seulement 36% de toutes les promotions accordées aux femmes - il reste encore beaucoup à faire.

"Même si nous pouvons célébrer le fait que l'Afrique se situe au-dessus des moyennes mondiales, elle se situe dans une moyenne mondiale plutôt médiocre", déclare Tania Holt, associée chez McKinsey & Company et co-auteur du rapport.

"Dire que seulement 5% des PDG en Afrique sont des femmes ne laisse pas beaucoup à célébrer."

Ainsi, selon les recherches de McKinsey, que devraient faire les entreprises africaines pour améliorer leur équilibre entre les sexes? Premièrement, ils devraient faire de la diversité des sexes une priorité du conseil d'administration et du CEO. Une fois que ces stratégies de transformation ont été élaborées et appliquées par les dirigeants, il convient de surveiller les progrès.

Deuxièmement, les chefs d’entreprise devraient ancrer leurs stratégies de mixité dans une analyse de rentabilisation convaincante. Cela doit être communiqué efficacement afin que les employés comprennent comment utiliser ces stratégies pour promouvoir leurs intérêts individuels. Les entreprises doivent également prendre en compte les attitudes envers les femmes sur le lieu de travail en éduquant les employés et en examinant et en modifiant les processus (tels que le recrutement et les évaluations de performance) pour rendre la prise de décision plus objective. Le rapport suggère d'inclure les hommes dans les initiatives de transformation de la diversité des sexes et de mener des enquêtes pour mieux comprendre quelles attitudes sont restrictives à l'égard des femmes.

Enfin, la recherche recommande que les entreprises mettent en œuvre une stratégie de diversité des genres fondée sur des faits. "Développer une stratégie basée sur des mesures solides de la diversité des genres et s'attaquer aux causes profondes de la baisse de la représentation des femmes", souligne le rapport.

"Les indicateurs comprennent les niveaux de rémunération du personnel féminin et masculin, les taux d’attrition des femmes et les raisons de leur sortie, le pourcentage de femmes bénéficiant de promotions et leurs rôles / fonctions et les paramètres de santé organisationnels (satisfaction professionnelle, perception de la méritocratie, équilibre et désir d'avancement)."

Ce que les femmes leaders peuvent faire

L’Afrique pourrait détenir plus de femmes dans les postes de direction du secteur privé que la moyenne mondiale, mais selon M. Holt, cela a moins à voir avec les initiatives de transformation des entreprises et plus avec la volonté des femmes gestionnaires de gravir les échelons.

«Ce qui est fascinant, c’est que lorsque nous avons rencontré beaucoup de femmes leaders à travers le continent, nous avons constaté qu’elles étaient en grande partie liées à la volonté pure des femmes elles-mêmes et à leur volonté d’atteindre le sommet des organisations », a-t-elle raconté.

"Peu de choses ont été faites au niveau structurel de l’organisation, en particulier dans le secteur privé. Donc, cela dépend vraiment de la volonté des femmes elles-mêmes."

Certaines des stratégies qui ont aidé ces femmes à atteindre leur objectif actuel sont d’aller au-delà de ce qui était attendu d’elles et de renforcer leur résilience face à l’adversité. Beaucoup ont déclaré avoir développé cette éthique du travail en réponse aux préjugés sexistes, notant qu'ils devaient travailler deux fois plus dur que leurs homologues masculins pour obtenir la même reconnaissance. Ils ont également dû "cultiver un vernis de ténacité, refuser de prendre personnellement des reculs et avoir le courage de se dissocier".

Parmi les autres caractéristiques communes des dirigeantes, citons la persistance dans la réalisation des objectifs, la volonté de prendre des risques et un engagement en faveur du développement professionnel, où elles recherchent activement des opportunités de carrière et des moyens d'améliorer leurs compétences professionnelles.

Ils ont également trouvé des mentors (hommes et femmes) pour fournir des conseils, des commentaires et une réflexion personnelle, tout en devenant eux-mêmes des mentors. Ils ont encouragé d'autres femmes âgées à faire de même.

https://buzzyafrica.com/articles/les-entreprises-africaines-dirigees-par-des-femmes-ont-une-productivite-de-20