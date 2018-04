Malgré l’affaire Cambridge Analytica, les bénéfices de Facebook au premier trimestre explosent

(Ecofin Hebdo) - On croyait le réseau social dans la tourmente, mais ses finances n’ont jamais été aussi resplendissantes. Ou l’art de faire de l’argent même dans la tempête.

Facebook est plus riche que jamais et tient à nous faire savoir que tout va bien malgré les scandales

Vous pensiez que Facebook était en train de couler ? Pas du tout. C'est même le contraire si l'on en croit les dernier résultats publiés par l'entreprise de Mark Zuckerberg.

L’affaire Cambridge Analytica du nom de cette société britannique qui a siphonné les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook, a peut-être ébranlé la société de Mark Zuckerberg, mais il n'y a aucun moyen de s'en rendre compte si l'on regarde les résultats trimestriels de l'entreprise. En fait, en regardant les chiffres, on pourrait même se dire l’inverse.

Au premier trimestre 2018, Facebook a dégagé un bénéfice de 11,97 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street de 11,41 milliards de dollars et prouvant que les annonceurs n'ont pas été découragés par le fait que le réseau social fasse les gros titres.

"Malgré des défis importants, notre communauté et nos activités démarrent bien en 2018", s'est félicité le PDG Mark Zuckerberg dans un communiqué.

Tous les voyants sont au vert

Faisant écho à son audition devant le Congrès américain début avril, Mark Zuckerberg a noté que Facebook avait "la responsabilité de protéger la communauté" et a reconnu que l'entreprise n'en faisait pas assez pour empêcher que ses outils ne soient détournés.

Mais "nous avons aussi la responsabilité de continuer à aller de l'avant", a-t-il déclaré. Et, sur ce front, Facebook est plus dominant que jamais. En plus d'augmenter ses revenus de 50 % par rapport à l'an passé, son nombre d'utilisateurs est en hausse de 13 %, avec 2,2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois et plus d'1,4 milliard chaque jour. Le mouvement #DeleteFacebook n'a donc eu aucun effet.

Et, au cas où vous vous disiez que les annonceurs allaient se détourner de Facebook, Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook (COO), a confirmé que la société n'avait pas observé de "tendance significative" de départ d'annonceurs.

Et qu'en est-il de ces rumeurs qui disent que Facebook pourrait abandonner un modèle financé par la publicité pour un service par abonnement ?... Suspense... Zuckerberg semble éloigner cette idée après des déclarations que certains avaient trouvé potentiellement favorables.

"La publicité est un excellent business model qui correspond à notre mission... C'est quelque chose dont nos sommes très fiers ici chez Facebook, et nous pensons que c'est la bonne manière de construire un service", a-t-il expliqué.

Les actions de Facebook sont parties à la hausse de 7 % dans les échanges après la communication de ces chiffres trimestriels.

http://mashable.france24.com/tech-business/20180426-facebook-riche-scandale-cambridge-analytica?ref=tw_i