En Afrique, la recherche scientifique pourrait bientôt disparaître

(Ecofin Hebdo) - N’y aura-t-il bientôt plus de chercheurs en Afrique? C’est, selon les experts, le risque que court le continent si des mesures vigoureuses ne sont pas prises pour imprimer une nouvelle dynamique à la recherche scientifique sur le continent

La recherche est menacée en Afrique, faute d’être traitée comme une priorité

[ABUJA, NIGERIA] L'avenir de la recherche en Afrique est menacé, à moins qu'une gestion adéquate des systèmes nationaux de recherche scientifique ne soit effectuée, a-t-on appris au cours d’une réunion.

Les experts présents à la réunion ont déclaré qu'une gestion inadéquate des systèmes nationaux de recherche scientifique frustre les chercheurs en Afrique et dans d'autres pays en développement.

Lors d'une conférence organisée au Nigeria par l’International Council for Science (Conseil international pour la science) le mois dernier (7-8 mars), les principaux chercheurs de pays développés et ceux de pays en développement ont noté que la disponibilité limitée des postes de recherche, le manque de laboratoires de recherche adéquats et de plateformes techniques performantes sont d'autres facteurs qui étouffent l'avenir des chercheurs.

La réunion qui a attiré environ 30 scientifiques de pays comme le Burkina Faso, le Mozambique, l'Afrique du Sud et la Norvège a appelé à une refonte générale du système éducatif des pays en développement pour se concentrer davantage sur la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques et la création d’organisation spécifiques pour la gestion de la recherche afin de s'assurer que les recherches sont adaptées aux aspirations et aux objectifs nationaux.

Nazar Hassan, spécialiste régional des sciences, de la technologie et de l'innovation au Bureau de l'Unesco au Caire, a déclaré que façonner l'avenir des chercheurs obligerait les pays en développement à élaborer et mettre en œuvre les recommandations de la première conférence des ministres chargés de l'application de la science et de la technologie au développement en Afrique ; réunion qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal, en 1974.

Nazar Hassan a ajouté que les recommandations incluaient la nécessité pour les Nations africaines de consacrer un pour cent de leur produit intérieur brut (PIB) à la recherche et au développement (R&D) dès 1980.

Selon l’intéressé, cette cible s'est révélée difficile à atteindre ; et en 1980, la plupart des pays n'allouaient que 0,36% de leur PIB à la R&D.

Nazar Hassan a ajouté que le manque de financement est un problème mais il y en a d'autres, comme la faible valeur accordée aux chercheurs ; les priorités des hommes politiques dans de nombreux pays africains étant plus importantes que celles des universitaires.

"La plupart des pays en développement manquent de plans stratégiques", a-t-il déclaré. "Il y a aussi une absence totale de stimulus - pas de prix académiques, de reconnaissances ou d'appréciation [pour les universitaires]."

Pour Ibidapo Obe, ancien vice-chancelier de l'Université de Lagos au Nigeria, le changement de discours signifie que la recherche dans les pays en développement doit fournir un mieux-être, y compris la sécurité humaine et la participation aux nouvelles frontières de la recherche telles que la technologie des drones et la nanotechnologie.

"Les chercheurs des pays en développement doivent se concentrer principalement sur les aspects de l'expansion des connaissances qui ont trait au bien-être humain, car le développement est une valeur globale de confort pour la vie", a-t-il déclaré.

