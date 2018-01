Henri, Grand-Duc de Luxembourg est fan du Sénégal

(Ecofin Hebdo) - Le chef de l’Etat du Luxembourg s’est rendu au Sénégal pour booster la coopération entre les deux pays

Grand-Duc de Luxembourg : "Le Sénégal est en train de se développer très rapidement"

Le chef de l'État Macky Sall et son hôte Henri, Grand-Duc de Luxembourg, qui est en visite officielle au Sénégal, ont fait face à la presse ce lundi. Une conférence de presse conjointe, lors de laquelle le souverain Luxembourgeois a magnifié la coopération entre nos deux pays.

"Nous avons une relation tout à fait particulière avec votre pays et cela depuis bien longtemps. Et je suis heureux que le gouvernement luxembourgeois continue à faire de la politique de développement ici dans votre pays. Mais cette politique de développement s'est lentement changée en une politique d'investissement", a expliqué le Duc.

De plus, Son Altesse Henri a magnifié les succès que réalise notre pays sur le plan économique ces dernières années "Je suis particulièrement fier d'être à la tête d'une délégation économique pour montrer que nous savons que le Sénégal est en train de se développer très rapidement. Les chiffres de croissance, presque de 7% depuis plusieurs années maintenant et cette ville de Diamniadio que vous avez fondé vous-même, montrent le dynamisme extraordinaire de votre pays. Et donc nous croyons en la lumière du Sénégal et c'est pourquoi notre confiance est totale. Nous allons continuer à investir dans votre pays", a-t-il ajouté.

Le président Macky Sall a, lui, expliqué que la coopération entre nos deux pays va entrer dans sa 31ème année. Et jusqu'ici, cette coopération a reposé sur des secteurs comme la santé, l'hydraulique, l'enseignement technique, la formation professionnelle et le développement local. Aujourd'hui, elle est à un nouveau tournant.

"Nos 2 pays viennent de signer le 4ème programme que nous avons décidé de concentrer essentiellement sur la santé et la formation professionnelle. En plus de cette coopération officielle féconde, le secteur privé luxembourgeois est bien présent au Sénégal. Mais nous voulons faire plus. C'est pourquoi nous avons initié un forum économique pour stimuler et renforcer les échanges entre les deux pays", a ajouté le Président de la République.

Son hôte se rendra demain à Saint-Louis pour s'enquérir des dégâts occasionnés par le changement climatique notamment l'érosion côtière et la désertification. Ce, pour voir ce que son pays peut faire pour aider le Sénégal à juguler ces maux.

