Le Maroc envoie son nouveau satellite, le Mohammed VI-B dans l’espace

(Ecofin Hebdo) - Le nouvel appareil rejoindra son jumeau, le Mohammed VI-A lancé en 2017, et servira essentiellement aux activités cartographiques et cadastrales.

Le Maroc met en orbite son deuxième satellite Mohamed VI-B

Le Maroc a lancé avec succès son deuxième satellite Mohamed VI-B dans la nuit du mardi au mercredi 20-21 novembre 2018, de la base spatiale de Kourou en Guyane. Il est allé rejoindre son jumeau le satellite Mohammed VI-A lancé une année auparavant.

C'est à 02h42min31 heure marocaine, 22h42min31 heure de Kourou que la fusée Vega a décollé, transportant le satellite Mohammed VI-B. En 55 minutes, le satellite était séparé et placé en orbite héliosynchrone, à plus de 600 km d'altitude.

Selon un communiqué publié par le groupe ArianeSpace, les images du satellite Mohammed VI-B seront exploitées entre autres par le ministère de l'Intérieur et par les services des eaux et forêts, dont les tâches deviendront plus aisées et plus efficaces.

Le satellite, dont le maître d'œuvre est Thales Alenia Space, et Airbus en tant que co-responsable servira notamment « aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral », lit-on dans le communiqué.

https://www.ilboursa.com/marches/le-maroc-met-en-orbite-son-deuxieme-satellite-mohamed-vi-b_15311