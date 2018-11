Didier Drogba fait ses adieux au ballon rond

(Ecofin Hebdo) - L’international ivoirien Didier Drogba a annoncé qu’il prend sa retraite. Agé de 40 ans, celui qui aura été par deux fois sacré meilleur joueur du continent aura joué au football pendant la moitié de sa vie.

Football : Didier Drogba annonce sa retraite à 40 ans

Didier Drogba raccroche les crampons. L’ancien attaquant de Chelsea a annoncé son départ à la retraite mercredi, après 20 ans de carrière au cours desquels il a remporté quatre titres en Premier League anglaise et une Champions League en 2012.

L’international ivoirien Didier Drogba a achevé sa carrière aux Etats-Unis dans le club de Phoenix Rising, après avoir été le fer de lance de la renaissance de Chelsea club sous la houlette de Roman Abramovich, inscrivant 164 buts en 381 matches. Il est à ce jour le quatrième meilleur buteur de tous les temps du club londonien.

Drogba, 40 ans, a débuté sa carrière au Mans en 1998. Il s‘était installé à Marseille en 2003 avant de prendre la direction de Londres un an plus tard, recruté par Chelsea de Jose Mourinho. L’Ivoirien a connu la Chine et la Turquie avant de retourner à Chelsea où il a remporté un quatrième titre de Premier League.

Il a disputé plus de 100 matches en Côte d’Ivoire et a été élu deux fois footballeur africain de l’année.

http://fr.africanews.com/2018/11/22/football-didier-drogba-annonce-sa-retraite-a-40-ans/