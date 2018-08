(Ecofin Hebdo) - Au Kenya, les autorités envisage d’avoir recours à la technologie de la blockchain pour des élections plus transparentes grâce à la réduction des risques de fraudes.

Le Kenya veut adopter la blockchain pour ses prochaines élections

La technologie de la blockchain s’invite dans le processus électoral au Kenya. Dans un communiqué comme rapporté par africanews, le président de la commission électorale kényane, Wafula Chebukati a déclaré que le Kenya envisage appliquer la technologie du blockchain pour les scrutins à venir.

Il s’agit pour la commission de garantir l’intégrité du processus électoral dans son ensemble. Certes, le système de vote électronique n’est pas à l’abri de défaillances techniques comme constaté lors du dernier scrutin présidentiel, mais, la technologie de la Blockchain semble faire l’exception.

D’après notre source, l’une des propriétés les plus basiques de la blockchain est l’impossibilité de modifier les informations qui y sont enregistrées. Ce système devrait permettre de sauvegarder toutes les informations concernant les votes à une échelle locale et par ricochet permettre aux candidats à la présidentielle d’accéder en toute sécurité aux résultats.

Une disposition qui pour certains permettra à tout candidat de voir au fur et à mesure l’avancée du scrutin et éliminera les contestations des résultats comme c’était le cas en octobre dernier. Les contestations du dernier scrutin électoral qui, portait le président Uhurru Kenyatta au pouvoir pour un autre mandat, avait entraîné un lot considérable de victimes. Il a fallu que les deux leaders politiques lèvent le drapeau blanc pour une réconciliation qui d’ailleurs est toujours en cours.

Pour rappel, une blockchain ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de transmission d’informations sans organe de contrôle. Elle est considérée comme une technologie qui permet de générer cette confiance numérique tant recherché et peut être adapter à n’importe quel secteur. Son utilisation quoique nouvelle en Afrique commence par être expérimenter sur le continent.

