Un Ghanéen invente un vélo qui roule sur l’eau

(Ecofin Hebdo) - Frank Darko est un jeune ghanéen qui a inventé un vélo qui roule sur l’eau pour dit-il, soulager la peine des écoliers qui doivent nager pour se rendre à l’école.

Ghana : Frank Darko invente un vélo aquatique

C’est avec un investissement personnel de 100 dollars (environ 53 000 FCFA) que Frank Darko a conçu son vélo aquatique. Il a été conçu à partir de lièges, d’aluminium et de petits morceaux de bois.

Le jeune homme dit avoir été inspiré, après avoir suivi un documentaire montrant des enfants qui devraient traverser une rivière en nageant avant pour se rendre à l’école. Une situation qui l’avait marqué et motivé à inventer un outil qui permettrait à ces enfants de rejoindre les classes sans se mouiller.

Frank a révélé que sa créativité était le résultat de son amour pour la science, la technologie et le désir de résoudre les problèmes quotidiens rencontrés par les personnes vivant dans sa communauté.

À l’horizon, le Ghanéen pense améliorer son invention.

Au Ghana, une bourse universitaire lui a été octroyée. Le jeune inventeur devenu célèbre suite à un documentaire de la BBC sur son vélo aquatique.

L’innovation du jeune Ghanéen Frank Darko a fortement séduit au Ghana et au-delà. À l’Université technique de Takoradi (TTU) où il est étudiant, l’inventeur est devenu objet de curiosité tant auprès de ses camarades que pour le corps enseignant. Pour récompenser son génie, l’université lui a octroyé une bourse complète.

Cette note officielle de l’université précise que le but est d’encourager les autres étudiants à « suivre le même chemin ». Le vice-chancelier de l’université, le professeur John Frank Eshun, a déclaré que la décision avait été prise afin de « motiver Darko à entreprendre plus d’innovations pour résoudre les défis de la société ghanéenne et du monde en général ».

L’université soutiendra d’autres étudiants qui s’efforcent d’apporter de telles innovations, et l’université a également établi un centre d’incubation d’entreprises et d’innovations pour aider à exploiter les talents des étudiants qui sont passionnés par l’innovation.

