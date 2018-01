Li-Fi et solaire pour venir à bout de la pénurie d’électricité

(Ecofin Hebdo) - Une startup propose une solution pour installer de la lumière et une connexion internet partout en Aftique.

LIFILED, une startup contre la pénurie d’électricité en Afrique

La startup Lifiled qui a vu le jour en Côte d’Ivoire a pour objectif de résoudre les problématiques liées au manque d’accès à l’électricité, à l’internet et à l’information. Grâce à l’usage de la Li-fi et l’énergie solaire, plusieurs zones africaines rurales ont accès à un éclairage économique et durable utilisant l’énergie solaire et à une connexion Internet haut débit. Dans une interview accordée à nos confrères du site d’information afrikatech.com, Ange Frederick Balma Ceo et Fondateur de Lifiled, évoque largement la mission de son projet. Ange Frederick est ingénieur informatique option réseaux d’entreprises et diplômé des hautes études technologiques et électroniques à Aix en Provence. Il cumule à son actif 6 ans d’expérience dans de grands groupes : Ivoiris, Sonoco, Allo Telecom, General Technology avec des postes à responsabilités et 9 ans expérience en entrepreneuriat avec 2 startups crée depuis 2008 et toujours existants.

Quel est ton projet et sa mission ?

Lifiled est une startup alliant pour la première fois le secteur des tic et des énergies renouvelables pour produire une technologie innovante La LIFI transmission de données, d’informations et d’internet par la lumière grâce aux énergies renouvelables (solaire) en milieu rural. En Afrique, le problème du déficit énergétique et son corollaire d’accès à l’électricité pour tous, ainsi que la problématique de connectivité à internet haut débit, freinent considérablement le développement tant économique que social.

Nos objectifs visent d’une part, à réduire le problème du déficit énergétique et de l’accès à l’électricité pour tous, et d’autre part, à résoudre la problématique d’une connectivité à internet haut débit.

Nos objectifs peuvent ainsi être résumés :

Contribuer à l’émergence technologique des citoyens, plus particulièrement ceux des zones rurales, en facilitant l’accessibilité à l’information numérique de haute qualité sur toute l’étendue du territoire national.

Participer au développement économique des zones rurales, et à la réduction des coûts de consommation électrique des populations, à travers la mise à disposition d’un éclairage économique et durable utilisant l’énergie solaire.

Faire de nos campements, villages, agglomérations, des villes intelligentes, totalement autonome.

Notre mission consiste à produire, fabriquer et implémenter une technologie de communication innovante en Afrique à travers les énergies renouvelables (panneaux solaires, Kit solaire) de sorte à rendre le réseau d’éclairage moins énergivore et créer un nouveau support de transmission et de communication à partir de l’éclairage led.

Comment as-tu eu l’idée pour créer ton entreprise ?

Notre aventure démarre en 2011 a plus de 400 km d’Abidjan où j’ai séjourné pendant 2 semaines dans un village de l’Ouest de la Cote d’ivoire sans électricité, sans internet, sans informations encore moins la télévision. Cette situation a permis de me rendre compte des difficultés des populations du monde rural partout en Afrique et des réels problèmes qu’ils vivent au quotidien.

Peux-tu présenter ton équipe ?

Notre équipe est composé de :

N’guessan Boroba Amoin Nelly, responsable marketing

Masters 2 stratégie marketing IHEES à Casablanca, elle a acquise 5 ans d’expérience au sein du port autonome d’Abidjan et en 2012 crée sa première société immobilière NSA immobilier

Kossonou Abenan Sinthia Christelle, responsable commercial, ingénieur commercial option Marketing et communication à l’Institut Sup’Management, elle a travaillé à Moov Cote d’Ivoire en qualité de responsable chargée de la qualité est chargée de la politique de vente, des stratégies de communications et de la création publicitaire de nos produits.

Coulibaly Tenin Epse Camara, ingénieur comptable et financier force d’une expérience acquise chez Range durant 3 ans en qualité de responsable chargée de reporting Orange Money Business Unit

Des Ingénieurs développeurs et des techniciens

Une équipe de 12 personnes au service du continent

Quel est le problème résolu par [LIFI-LED] ?

L’accès à l’énergie pour tous et l’accès à la connectivité, aux informations et aux contenus en milieu rural. Nous utilisons la lumière pour envoyer des informations, de l’internet et des chaînes de télévision au monde rural grâce à l’électricité que produit le solaire.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Les prochaines étapes pour nous les plus déterminantes commencent par une levée voir plusieurs levées de fonds (6 millions d’euros sur 3 ans) objectif à court terme production massive de nos produits et à long terme la construction d’une usine d’assemblage et de fabrications de nos produits intégrés

Nous savons l’agrément du Vitib (Zone franche ) nous permettant à ce jour de beneficier de 0% de tva 0%de douane et 0% d’impot sur 5 ans et la mise à disposition d’un hectare de terrain pour ce projet d’avenir.

De quoi as-tu besoin et comment AfrikaTech peut t’aider ?

De mise en relation stratégique, de coach et mentors expérimentés, de visibilité et surtout de réseautage pour pénétrer le marché africain avec notre technologie.

https://www.vivafrik.com/2018/01/12/lifiled-une-startup-contre-la-penurie-delectricite-en-afrique-a14678.html