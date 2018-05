Mise en orbite du premier satellite Made In Kenya !

(Ecofin Hebdo) - Le Kenya rejoint les pays africains déjà dotés d’un satellite. Mais contrairement aux autres, le pays a conçu son satellite sur place, grâce à des compétences locales.

Le Kenya lance son premier satellite, entièrement conçu sur place

Le Kenya s’est ajouté à la liste des pays africains qui matérialisent leurs ambitions spatiales. Le pays vient en effet de lancer son premier satellite entièrement conçu sur place.

Vendredi 11 mai 2018. Auditorium de l’Université de Nairobi. Une expérience peu ordinaire à laquelle ont assisté des centaines de personnes : le lancement du premier satellite kényan.

Le sentiment de fierté est d’autant plus grand que ce nanosatellite, de la forme d’une tasse de café, a entièrement été développé et assemblé par des ingénieurs kényans, au Kenya, avec l’assistance des Nations unies et de l’agence spatiale japonaise.

Selon les missions qui lui sont assignées, le satellite devrait permettre de collecter des informations dans divers secteurs dont la prévision météorologique, la cartographie de la sécurité alimentaire, la surveillance du bétail et de la faune, ou encore la gestion des catastrophes. Il aurait une durée de vie comprise entre 12 et 18 mois.

Un enthousiasme certain pour la technologie spatiale

Avec ce lancement – pour l’heure réussi – le Kenya vient en outre s’ajouter sur une liste de pays africains qui ont investi ces dernières années dans la technologie spatiale, considérée comme un atout incontournable pour relancer et renforcer l’innovation.

Le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Nigeria ou encore l’Egypte s’y sont déjà essayé avec succès. L’Union africaine a également adopté une politique spatiale africaine en 2017, appelant au développement d’un programme continental de l’espace extra-atmosphérique et à l’adoption d’un cadre favorisant la communication par satellite pour le progrès économique.

Mais c’est surtout en Afrique de l’Est que le Kenya, qui se revendique puissance régionale, prend une avance confortable notamment sur la très croissante Ethiopie, également intéressée par la technologie spatiale. D’ailleurs, elle a financé un observatoire spatial et un centre de recherche estimé à plusieurs millions de dollars.

L’Angola, pays d’Afrique centrale, n’a pas eu la même chance avec son satellite national. Lancé en décembre 2017 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, l’engin de fabrication russe a accumulé les déboires, jusqu‘à être définitivement perdu dans le vide intersidéral. Finalement, le pays a annoncé le lancement d’un second satellite.

http://fr.africanews.com/2018/05/12/kenya-lance-son-premier-satellite-entierement-concu-sur-place/