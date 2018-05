Des Tunisiens veulent la protection du droit de manger et de fumer en public pendant le ramadan

(Ecofin Hebdo) - En Tunisie, un collectif de 31 associations de défense des droits civiques ont adressé une lettre ouverte au président Caïd Essebsi, dans laquelle elles lui demande protéger «la liberté de conscience et de religion» en vertu de laquelle on peut choisir de manger et de fumer en public pendant le ramadan.

Tunisie: appel à la liberté de ne pas jeûner pendant le ramadan

Trente et une associations tunisiennes de défense des droits ont appelé dans une lettre ouverte les autorités à protéger «la liberté de conscience et de religion» en autorisant à manger ou fumer en public durant le ramadan qui a débuté ce jeudi 17 mai 2018.

Le Collectif pour la défense des libertés individuelles, composé d'une trentaine d'associations, appelle le président tunisien à protéger «la liberté de conscience et de religion». «Les libertés et droits individuels doivent être protégés par les autorités tunisiennes qui doivent s’opposer à toute tentative de les compromettre pendant le mois de Ramadan», affirme le collectif dans un texte rendu public le 15 mai 2018.

Chaque année, des Tunisiens sont arrêtés pour avoir mangé ou fumé durant le jeûne, en vertu de textes flous sur l'outrage aux bonnes mœurs et de circulaires remontant à plusieurs dizaines d'années.

Interrogé en 2017 par une députée sur une circulaire de 1981 ordonnant la fermeture des cafés durant le ramadan, le ministère de l'Intérieur a répondu par un courrier ambigu, selon une copie datée de novembre ayant circulé ces derniers jours dans les médias tunisiens. Le ministère y justifie la fermeture des cafés par le risque de choquer les jeûneurs et de provoquer des attentats, tout en assurant qu'il n'y avait pas de poursuite contre les cafés ouvrant dans la discrétion ni contre ceux qui mangent en public.

Discrétion et déni

Déplorant le «déni» du ministère de l'Intérieur sur les arrestations de non-jeûneurs, les organisations appellent les autorités «à faire cesser toutes les atteintes aux libertés individuelles».

Les signataires, dont la Ligue tunisienne des droits de l'Homme, l'Association tunisienne des femmes démocrates et diverses associations de défense des minorités, ont déploré «à l'approche de ramadan, (...) l'augmentation des menaces contre la liberté de conscience, de religion, d'opinion et d'expression». Les associations se disent prêtes à saisir la justice pour «faire respecter» ces libertés garanties par la Constitution de 2014.

Aucune loi n'interdit de manger ou boire en public en Tunisie durant le ramadan, mais face aux contrôles récurrents, cafés et restaurants ferment ou dissimulent leurs vitrines durant la journée.

Sous le hashtag #fater, des non jeûneurs échangent sur les réseaux sociaux des informations sur les lieux qui restent ouverts.

«A l’approche du mois de ramadan, le même débat est relancé par l’opinion publique concernant le droit, ou non, aux non-jeûneurs de manger en public. La question de l’ouverture des cafés, restaurants et établissements servant des boissons alcoolisées aux Tunisiens durant le mois du jeûne est au cœur des débats», rappelle Business News.

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion, Ahmed Shaheed, a loué en avril la «vision progressiste» de la Tunisie tout en notant la persistance de «restrictions», citant notamment l'arrestation de non-jeûneurs durant le ramadan. En juin 2017, cinq personnes avaient été condamnées à un mois de prison pour avoir mangé ou fumé en public en plein ramadan.

