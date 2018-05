46,4% des entreprises ghanéennes sont détenues par des femmes

(Ecofin Hebdo) - Le Ghana est le pays qui a le plus de femme entrepreneurs. C’est ce que révèle la 2ème édition de l'indice Mastercard de l'entrepreneuriat féminin (MIWE) qui a comparé 57 pays.

Le Ghana produit plus de femmes entrepreneurs que tout autre pays

L'ascension des femmes dans l'entreprenariat n'est pas nécessairement associée au rythme de la richesse et du développement économique de leur pays, comme l'a montré ce dernier indice sur l'entrepreneuriat féminin. La deuxième édition de l'indice Mastercard de l'entrepreneuriat féminin (MIWE) a révélé que certaines des économies les moins riches et les plus développées ont des taux de propriété des femmes plus élevés que leurs homologues plus riches.

Le Ghana arrive en tête avec 46,4% des entreprises du pays détenues par des femmes. L'Ouganda vient en troisième position, avec 33,8% de ses affaires détenues par des femmes, selon l'indice publié ce mois-ci.

Le MIWE est un indice pondéré qui aide à mieux comprendre et identifier les facteurs et les conditions les plus propices à combler l'écart entre les hommes et les femmes dans une économie donnée. Les facteurs comprennent les résultats de l'avancement des femmes, l'accès aux connaissances et aux services financiers, et les facteurs entrepreneuriaux à l'appui.

L'indice a examiné 57 économies différentes dans le monde, notamment le Botswana, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Le Ghana, le Nigeria et le Malawi étaient les nouveaux ajouts.

Le Ghana a obtenu de bons résultats en termes d'avancement, ainsi que le Nigeria. Les scores globaux à cet égard étaient de 62,4% (Nigéria) et de 59,1% (Ghana). Selon l'indice, les pays africains ont également obtenu de très bons résultats en termes de participation des femmes au marché du travail, avec le Malawi à 100%, le Ghana à 96,1% et l'Éthiopie à 86,6%.

L'Afrique du Sud a remarquablement bien partagé les connaissances avec les femmes et fourni un accès financier, avec un score de 84,3%, se classant ainsi au 6ème rang sur 57 pays. Le Botswana a suivi de près avec un score de 73%.

En effet, le continent a obtenu un score élevé en termes d'inclusion financière des femmes avec l'Afrique du Sud à 98,7%, le Ghana obtenant 84,6% et 77,1% en Éthiopie.

Implications

Les résultats de l'indice montrent essentiellement que les femmes entrepreneurs sont le pilier de la croissance économique et des instruments de développement et d'inclusion financière en Afrique.

«Le Botswana, le Ghana et l'Ouganda brillent comme des exemples de détermination des femmes à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles et l'Afrique excelle à créer de fortes femmes entrepreneures avec la volonté de réussir malgré les contraintes financières, réglementaires ou techniques» Beatrice Cornacchia Marketing et Communications, Moyen-Orient et Afrique, Mastercard a été cité par mastercard.com.

L'indice a également révélé que les perceptions culturelles des femmes entrepreneurs en Afrique sont principalement positives - 69,1% en Ouganda et 67,2% au Nigéria, par rapport à leurs collègues du Moyen-Orient. Ainsi, il y a des incohérences dans la propriété des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).

Selon l'Index, bien que le Ghana et l'Ouganda aient de fortes proportions de femmes chefs d'entreprise, l'inverse est observé dans leurs homologues régionaux: Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Iran, Algérie, Ethiopie, Malawi et Tunisie (moins de 10% de femmes). part de propriété avec l'Arabie Saoudite affichant le plus bas de 1,4%).

L'Indice a également mentionné que l'inclination des femmes à l'égard de la propriété des entreprises peut être compromise par un accès limité à l'éducation et à la finance, ainsi que par des opportunités entrepreneuriales. Mais ces défis ne concernent pas uniquement les Africains, a ajouté l'Index, ajoutant que les femmes entrepreneurs des pays développés sont également confrontées à des préjugés culturels et sexistes qui les empêchent d'ouvrir ou de développer leur propre entreprise.

http://lentrepreneuriat.net/top-civle-ghana-produit-plus-de-femmes-entrepreneurs-que-tout-autre-pays