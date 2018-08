Burkina Faso : la Parc d’Arly rejoint les 900 réserves de biosphère de l’Unesco

(Ecofin Hebdo) - Après avoir intégré le patrimoine mondial de l’Unesco l’année dernière, le parc d’Arly au Burkina Faso, vient d’accéder au statut de réserve de biosphère. Ce faisant, il bénéficiera de plus de moyen afin d’assurer sa protection et sa pérennité.

Burkina Faso : l'Unesco classe le parc d'Arly comme réserve de biosphère

L'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture vient d'inscrire le parc national d'Arly du Burkina Faso sur la liste du réseau mondial des réserves de biosphère du Programme sur l'Homme et la biosphère. La candidature des réserves de biosphère est présentée par les gouvernements nationaux à l'organisation onusienne et celles-ci restent placées sous la juridiction souveraine des États où elles se trouvent. Leur statut est reconnu au plan international.

Le parc national d'Arly du Burkina Faso prend une plus grande importance auprès de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Après l'avoir classé l'année dernière comme patrimoine mondial, l'institution onusienne vient de nouveau de donner une reconnaissance internationale au parc, l'inscrivant sur sa liste du réseau mondial des réserves de biosphère du Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB).

D'après un communiqué du gouvernement burkinabé rendu public ce mardi, cette reconnaissance a été décidée lors de la 30e session du Conseil international de coordination tenu du 23 au 28 juillet 2018 à Palembang en Indonésie. Elle vient renforcer la notoriété du parc et lui offre des opportunités d'appuis techniques et financiers, de partage d'expériences et d'amélioration du dispositif de gestion durable.

«Cela a été rendu possible grâce à l'élaboration d'un dossier soumis par le Burkina avec l'appui technique et financier du projet RBT/WAP-GIZ», rapporte le communiqué.

Situé dans la région de l'est du pays, au cœur du complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari (WAP) avec une superficie de 217 930 hectares, le Parc national d'Arly est encore l'un des sites les plus importants de conservation de la diversité biologique du Burkina Faso. On y trouve diverses espèces animales comme les éléphants, les lions, les guépards et les léopards. Ce parc devient ainsi l'une des près de 900 réserves de biosphères classées par l'Unesco dans plus de 120 pays à travers le monde entier, dans le cadre du programme MAB.

