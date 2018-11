Global Voice Group lance une plateforme pour une meilleure taxation des télécoms au Ghana

(Ecofin Hebdo) - Le Ghana vent de lancer une plateforme permettant d’obtenir un meilleur suivi des transaction des télécoms afin d’améliorer leur taxation et de réduire les fraudes.

Ghana: Lancement d'une plate-forme innovante propulsée par Global Voice Group pour « booster » la conformité fiscale et réglementaire des télécoms au Ghana

Global Voice Group (GVG) est fière d'annoncer qu'une plateforme commune, propulsée par ses technologies avancées, a été inaugurée officiellement lundi dernier par l'Honorable Nana Akufo-Addo, Président du Ghana. Livrée par la firme ghanéenne Kelni-GVG, avec l'assistance technique de GVG, cette plateforme permettra conjointement à la Ghana Revenue Authority (GRA) et à la National Communications Authority (NCA) d'optimiser le suivi réglementaire et fiscal des télécoms et des services d'argent mobile.

Dans son discours de lancement, le Président Akufo-Addo a qualifié la nouvelle plate-forme de « pierre angulaire essentielle à la réalisation de la vision gouvernementale d'un Ghana numérique ». Pour le PDG de GVG, M. James Claude, cette déclaration définit parfaitement l'essence même du projet : « La plateforme commune s'inscrit totalement dans cette vision numérique, souligne-t-il. Elle vise à remplacer les vieilles méthodes papier par des technologies avancées de l'ère numérique qui optimisent réellement l'efficience et renforcent la transparence dans des secteurs importants de l'économie tels que les télécoms et les services financiers mobiles. »

Les marchés des télécoms et des services d'argent mobile au Ghana s'apparentent à plusieurs égards à ceux d'autres pays qui ont adopté avec succès les technologies de GVG au cours des dernières années, comme la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda. Ils se caractérisent par un manque généralisé de transparence, de fortes vulnérabilités à des risques importants tels que les fuites de revenus, l'érosion fiscale, la concurrence déloyale des géants de l'Internet et la prolifération de la fraude dans les communications internationales. La plateforme commune devrait avoir un impact positif immédiat et durable sur tous ces aspects.

Essentiellement, cette plateforme consiste en une infrastructure d'information des télécoms et de l'argent mobile qui fonctionne en temps réel pour les agences d'État et le gouvernement du Ghana. Elle connecte directement les autorités à la source d'information, collectant des données inaltérables sur le trafic et les transactions. Avantage notable : les technologies développées par GVG procurent aux autorités cette visibilité en temps réel d'une manière non-intrusive, sans aucun impact sur les activités des opérateurs et en totale conformité avec les lois sur la protection des renseignements personnels.

Outre les applications de mesure du trafic utilisées pour calculer et facturer les taxes, redevances et frais réglementaires dus au gouvernement, la plateforme apportera d'autres bénéfices majeurs à toutes les parties prenantes au Ghana. Son volet de gestion de la fraude permettra à la NCA de coordonner efficacement la lutte contre la fraude sur les appels internationaux qui occasionnent des pertes de revenus substantielles pour les opérateurs et le gouvernement, tout en affectant la sécurité des réseaux et la qualité des services aux abonnés. Dans l'ensemble, la plateforme facilitera une approche beaucoup plus proactive et préventive du contrôle réglementaire, soutenue par des données en temps réel, assurant une meilleure protection des consommateurs et réduisant substantiellement le coût de la non-conformité pour l'industrie, contrairement à une approche punitive fondée sur des informations partielles.

Comme M. Claude le souligne : « Il s'agit d'une approche gagnant-gagnant pour les citoyens, l'industrie et le gouvernement. En tant que fournisseur de technologies, nous sommes fiers d'assister notre partenaire ghanéen, Kelni-GVG, ainsi que les autorités ghanéennes dans la réalisation de cette étape majeure vers un écosystème des télécoms et de l'argent mobile plus transparent, sécuritaire, conforme et prospère au Ghana. »

Fondée en 1998 et présente dans plus de 20 pays, avec ses principaux bureaux en Espagne et en Afrique du Sud, Global Voice Group s'est rapidement imposée comme un fournisseur de solutions TI de classe mondiale pour les gouvernements et organisations réglementaires.

https://fr.allafrica.com/stories/201810301040.html