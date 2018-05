Ebola resurgit au Congo, faisant 17 morts

(Ecofin Hebdo) - La République démocratique subit une nouvelle épidémie d’Ebola qui a déjà fait 21 victimes dont 17 morts. Cette nouvelle épidémie est la neuvième qui frappe le pays depuis 1976, la dernière apparue en 2017 ayant fait 4 morts. Selon le ministère de la santé, les ressources humaines compétentes devraient rapidement maitriser cette nouvelle crise.

“Nouvelle épidémie” d’Ebola au Congo fait 17 morts

La République démocratique du Congo (RDC) “fait face à une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola”, qui a déjà tué 17 personnes dans la province de l’Équateur (nord-ouest), a indiqué mardi le ministère de la Santé.

“Vingt-et-un cas de fièvre avec des signes hémorragiques et 17 décès” ont été notifiés au ministère de la Santé le 3 mai, indique le ministère dans un communiqué, évoquant “une urgence de santé publique de portée internationale”. La région touchée est celle de l’aire de santé d’Ikoko Impenge, dans la région de Bikoro, en bordure du lac Tumba.

Une équipe du niveau central du ministère de la Santé, appuyée par l”Organisation mondiale de a Santé (OMS) et l’ONG Médecins sans Frontières (MSF) s’est rendue sur place le samedi 5 mai. L’équipe a trouvé cinq “cas actifs” et deux personnes hospitalisées à l’hôpital général de Bikoro et trois au centre de santé d’Ikoko Impenge, précise le communiqué reçu par l’agence Belga à Bruxelles.

Cinq échantillons prélevés sur les cas suspects ont été envoyés pour analyse à l’Institut national de Recherche biologique (INRB) de Kinshasa, dont deux se sont révélés positifs à la maladie Ebola sérotype Zaïre.

Depuis la notification des cas le 3 mai, aucun autre décès n’a été rapporté ni parmi les cas hospitalisés ni parmi le personnel de santé, assure le ministère.

Il s’agit de la neuvième épidémie d’Ebola en RDC depuis 1976. La dernière épidémie d’Ebola en RDC remonte en 2017. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement quatre morts.

Selon le ministère de la Santé, la RDC dispose “de ressources humaines bien formées en cette matière qui ont toujours été en mesure de rapidement maîtriser les épidémies précédentes”.

Une terrible épidémie d’Ebola avait frappé l’Afrique de l’Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11.300 morts sur quelque 29.000 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.

BELGA/LC

Publié le 8 Mai 2018

