Haweya Mohamed : « Raconter l’Afrique autrement, et surtout qu’elle soit racontée par des Africains »

(Ecofin Hebdo) - Haweya Mohamed fait le tour du monde pour promouvoir la tech africaine, par une Africaine.

De Mogadishu à Paris, Haweya vante la Tech africaine en Europe

Elle est passionnée de technologie. Mais avant tout, Haweya Mohamed est une Africaine qui aime son continent. La quarantaine, cette Somalienne a toujours résisté face eux discours discriminatoires. « Il paraît que je cumule toutes les tares : je suis une femme, je suis maman, je suis noire, musulmane, et je suis dans le business. Mais je n’y ai jamais vu un handicap… J’avance ! », explique-t-elle.

Haweya Mohamed a surtout travaillé dans les domaines de la communication. La Somalienne a notamment fait ses armes à Paris dans le service communication de RTL. C’est alors qu’elle a eu l’idée de se lancer dans son propre projet. Objectif, créer une organisation dans le domaine de la technologie. « J’ai toujours eu dans l’idée de développer une structure autour d’une histoire proche de moi. J’étais aussi consciente que le continent n’était pas raconté comme il devait l’être », confie-t-elle.

Raconter l’Afrique autrement

Depuis, Haweya Mohamed est en train de diriger Afrobytes. Ce hub digital qu’elle a cofondé en 2015 avec Ammin Youssouf un collaborateur est à ce jour, le premier dédié à la Tech africaine en Europe. Haweya Mohamed organise ainsi en Europe des rencontres Afrobytes qui voient la participation de plusieurs passionnés de technologie. Les deux premières rencontres ont eu lieu à Paris en 2016 et en 2017. Pour l’organisatrice, il s’agit de faire de cet événement un rendez-vous « d’innovation technologique entre l’Afrique et le reste du monde ». Il nous faut « raconter l’Afrique autrement, et surtout qu’elle soit racontée par des Africains », précise-t-elle.

Pour cette année 2018, les rencontres Afrobytes ont été organisées en janvier à New York et à San Francisco. En février l’événement s’est même tenu à Hong Kong. Haweya Mohamed prévoit réunir d’autres acteurs en juin à Nairobi et à Paris. Cette entrepreneure a déjà visité plusieurs pays du continent africain. Elle reconnaît l’existence de nombreux talents en Afrique.

Haweya Mohamed estime surtout qu’il est important de mettre en lumière les initiatives privées de jeunes entrepreneurs africains. La responsable d’Afrobytes insiste sur le soutien et les financements qui peuvent permettre aux entreprises naissantes de se développer. En parallèle, l’entrepreneure est persuadée que le numérique jouera sa partition dans le développement du continent.

